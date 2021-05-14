指数全线收涨，沪指收涨1.21%，创业板涨2.39%重返3000点。





反复给大家提示，宽幅震荡，一定要淡化指数。所以前几天下跌真的是没什么恐慌的。指数只要没有极端的外部事件，一定会重新拉回来。





毕竟目前的政策大环境，虽然不太希望看到急涨，但是绝对是不希望看到下跌的。





早盘的板块来看，节能环保：中创环保、中材节能、绿色动力、博天环境、同兴环保涨停，开尔新材涨超10%以上。





券商：浙商证券、湘财股份、财达证券涨停。





食品饮料：承德露露、祖名股份、西麦食品、爱普股份、黑芝麻涨停。





文化传媒：佳创视讯、新华传媒、恒大高新、行动教育、出版传媒、粤传媒涨停。





这其中环保属于受利好消息刺激，固废处理、垃圾分类领跑，券商和保险这种品种，说实话对于普通投资者不太好把握，低吸埋伏的可以继续持有，没有进场的追高难度有点大。即便退一步金融真的形成了上涨趋势，也只能说明一个问题——市场对于行情重新进入高度热情的状态，届时其他板块的补涨也会马上展开，不用担心错过上车机会。





食品饮料的上攻是最好看的，我们一直在市场最低迷的时候反复提示逢低布局消费，现在看是对的。





尤其大家注意一点，这一波拉升——最近一周以来——实际上成交量在温和的放大。这很有可能是源于顺周期对于盘面人气的带动。人气一旦待定短时间内只要有新的热点，就足以形成正循环反馈。行情最难捱的时刻可能已经过去了