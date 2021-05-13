大宗的跳水连带着周期股砸盘成为主力。前期领涨的钢铁，有色，煤炭等反手砸盘，山西焦化，河钢资源，海南矿业等个股跌停！





昨天的国常会开始关注涨价问题，说实话，这一波原材料价格上涨，让很多小企业都特别难受。对上对下都没有议价权，成本上涨越买越赔，不卖又没有现金流。。。。





目前看国内开始关注原材料涨价，而美国那边CPI数据也开始爆表，以至于美联储开始释放鹰派信号。国内国外都开始形成压制大宗涨价的政策预期。这成为周期股最大的杀伤。





但这些因素最大的前提是“涨得太高太快了”。所以其实我们对于顺周期的判断没有变化。这一波上涨不是因为热钱涌入导致的短期投机性的大宗商品涨价。而是首先根植于疫情下全球商品的产能不足。同时国内因为产业转型等原因，顺周期产品的需求增大。这导致了供需倒挂。只要供需倒挂还在，最终周期股的上市公司业绩肯定是没的说。





所以周期股的调整不会宣告板块就此死亡，后面还会有机会，做好低吸即可。





市场方面，指数受外围影响调整，但韧性还是很强，说实话，现在看外盘来判断内部，是一个很奇怪的逻辑。





美股的下跌源于疫情+美联储加息预期+涨的太高了。这三点在中国A股这边都没意义。





大陆毫无疑问是全世界抗疫做的最好的，国内的货币政策目前也一直是求稳，这是我们早就打出提前量的，甚至于之前担心欧美市场的货币转向，我们反而在全球宽松大背景下，一直在强调去杠杆。市场年后的连续调整也是源于此。而指数都一直是3000点打游击。





这三点和欧美市场所面临的情况完全不同。





如果说海外股市的价格推升是由于通胀造成的流动性泛滥。那么反观国内市场，其实最大的资金来源，是地产资金的改道。我们给大家做过长篇的论述，只要中国对于地产的调控政策路线不改，那么A股的资金环境就必然持续的改善。这个改善因为管理层的调控不会是大浪袭来那种汹涌，但一定是无声而缓慢持续的进行。所以以海外流动性变化来判断A股环境是一个很尴尬的问题。





但是说海外的环境变化是否会带来短期波动？我认为毫无疑问会的。





首先相比于国外，资金所认可的资产在美国是：股票>债券>地产，欧洲是债券>股票>地产，而中国毫无疑问是地产优先。所以股票市场本身所处的情绪就偏弱。





其次外资仍然是去年最重要的增量之一，海外收紧流动性的预期，也是近期抱团股调整的一个原因。





但中长期来看，A股最大的红利是内生的。所以五月会有调整，但调整就是牛回头，不要犹豫。



