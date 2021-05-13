指数受外围影响低开不少，但韧性还是很强，说实话，现在看外盘来判断内部，是一个很奇怪的逻辑。





美股的下跌源于疫情+美联储加息预期+涨的太高了。这三点在中国A股这边都没意义。





大陆毫无疑问是全世界抗疫做的最好的，国内的货币政策目前也一直是求稳，这是我们早就打出提前量的，甚至于之前担心欧美市场的货币转向，我们反而在全球宽松大背景下，一直在强调去杠杆。市场年后的连续调整也是源于此。而指数都一直是3000点打游击。





这三点和欧美市场所面临的情况完全不同。





如果说海外股市的价格推升是由于通胀造成的流动性泛滥。那么反观国内市场，其实最大的资金来源，是地产资金的改道。我们给大家做过长篇的论述，只要中国对于地产的调控政策路线不改，那么A股的资金环境就必然持续的改善。这个改善因为管理层的调控不会是大浪袭来那种汹涌，但一定是无声而缓慢持续的进行。所以以海外流动性变化来判断A股环境是一个很尴尬的问题。





但是说海外的环境变化是否会带来短期波动？我认为毫无疑问会的。





首先相比于国外，资金所认可的资产在美国是：股票>债券>地产，欧洲是债券>股票>地产，而中国毫无疑问是地产优先。所以股票市场本身所处的情绪就偏弱。





其次外资仍然是去年最重要的增量之一，海外收紧流动性的预期，也是近期抱团股调整的一个原因。





但中长期来看，A股最大的红利是内生的。所以五月会有调整，但调整就是牛回头，不要犹豫。