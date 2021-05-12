台湾省今天算是天秀，股市暴跌逾1300点，台湾加权指数日内重挫了8.6%。大阴线把很多朋友都给看傻了。为啥下跌？会不会影响A股？这是大家最关心的问题。





不少朋友说湾省的下跌和新冠疫情的反弹有关。的确，台湾地区11日新增7例本土新冠肺炎确诊病例，其中6例感染源不明。台湾地区流行疫情指挥中心负责人11日表示，台湾已进入社区感染阶段，“卫福部长”陈时中更松口不排除将防疫升级至第三级。





但要注意一点，这是昨天的旧闻。如果完全因为疫情的话，那开盘就应该立刻大跌，但今天中国台湾股市开盘仅是微跌——当然，疫情爆发肯定是引发暴跌的主要原因之一，但并不是唯一。





不过说句题外话，想想看也是幸亏世卫大会台湾省被拒了，就目前这个状态，去了还要分享成功经验，那真的是只要我湾仔不尴尬，尴尬的就是你们......





下跌的原因我们认为有四个：





第一，疫情，不再赘述。

第二，国台办的强硬回怼，不赘述。

第三，MSCI补刀，台股在三大权重再度遭到调降，为连九度调降

第四，涨太多，尤其是科技股。





这四个因素叠加在一起，完美。





所以可以看到，台湾省的四个利空都具有特殊性，与内地A股的背景大相径庭，因此盲目的按图索骥说市场一定走弱，听无厘头的。但需要注意一下，外盘不光是台湾省，美股欧股也在因为加息预期，进入高位震荡，对于A股来说总是喜欢跟跌不跟涨，如果全球一起下跌，A股也难独善其身。





抱团股最近走势很弱，这其中的逻辑，其实这几天给大家讲的非常明白——不是抱团的逻辑结束了，而是很多股票在二季度的业绩分化之下，不再具备被抱团的潜质。因此我们一直在说，二季度核心资产的重点是“分化”。这种分化当然会带来巨大的市场风险和波动。连私募大佬但斌的新产品，都要面临清盘的危险。





说明什么？再好的股票，在大热的阶段去接力，就要小心退潮的风险，很多朋友总是想抄底，总是想博最后一把。但是其实不是所有的钱都是你的，不是所有的钱都有参与的必要。





赢其实不难，难得是不要输。





板块来看，市场也算是百花齐放，医美、养老、华为汽车、建党100周年、顺周期，都在争奇斗艳。这个过程还是之前讲的，指数以宽幅震荡的心态来对待，个股上盯住主线做好回调的布局。我们认为短期还是非常焦灼的，但是中长期的方向，毫无问题。





尤其对于很多优质公司的波动，我觉得大家记住一句话——很多时候，很多问题放长远去看，，如果一年后，两年后你认为这个问题是不重要的，那么眼下也不重要。