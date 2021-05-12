美股因为加息预期，最近又进入到了高位震荡，对于A股来说总是喜欢跟跌不跟涨，如果美股下跌，A股也难独善其身。





抱团股最近走势很弱，这其中的逻辑，其实这几天给大家讲的非常明白——不是抱团的逻辑结束了，而是很多股票在二季度的业绩分化之下，不再具备被抱团的潜质。因此我们一直在说，二季度核心资产的重点是“分化”。这种分化当然会带来巨大的市场风险和波动。连私募大佬但斌的新产品，都要面临清盘的危险。





说明什么？再好的股票，在大热的阶段去接力，就要小心退潮的风险，很多朋友总是想抄底，总是想博最后一把。但是其实不是所有的钱都是你的，不是所有的钱都有参与的必要。





赢其实不难，难得是不要输。





早盘来看，资金还是在热点板块里面腾挪，指数这里上行动力也不足！医美、养老、华为汽车、建党100周年、顺周期只剩分化后的强者、数字人民币只剩下南天信息独苗，今天农业和糖业也是顺周期涨价的延展，外围的形态走的不是很好，后面是真正考验主力的时候了！





不过近期底部的超跌票开始放量异动，需要注意这里的高低切换，毕竟是存量资金在折腾，活跃资金都去大宗商品期货、可转债、甚至虚拟货币去了！





这个过程还是之前讲的，指数以宽幅震荡的心态来对待，个股上盯住主线做好回调的布局。我们认为短期还是非常焦灼的，但是中长期的方向，毫无问题。





尤其对于很多优质公司的波动，我觉得大家记住一句话——很多时候，很多问题放长远去看，，如果一年后，两年后你认为这个问题是不重要的，那么眼下也不重要。