市场一直瞩目的第七次全国人口普查数据终于出来：中国总人口超 14.1 亿，10 年来保持低速增长。其实相比7普数据的内容，我更关心7普数据发布之后的记者会问答上，提到的2020年出生人口和生育率。按照官方的表述，去年出生人口约1200万人，总和生育率1.3。





这个数据大概是什么水平呢——2016年，我们出生人口还有1786万人，一直到2019年至少也还有1465万人。去年出生人口1200万人，同比下降18%。三年这个降幅简直就是断崖式下跌。





这里值得注意，我们去年总和生育率居然只有1.3，这是非常低的！按照2018年世界197个国家和地区的总和生育率排名看，我们去年1.3的总和生育率，可以排在世界倒数第10，甚至低于日本！





当然，很多人认为，在未来智能化时代，并不需要这么多人口工作，所以人口减少也是一件好事。关于这一点，很多人还是忽略了，当前人口在现代经济，特别是互联网经济的重要作用，那就是贡献消费。在同样人均收入水平的情况下，一个人口1000万的国家，跟一个人口1亿的国家，肯定不是一个体量的经济体，消费市场规模更是云泥之别。





按照发达国家的发展规律来看，人口萎缩存在一个阈值，一旦跌破某个红线，将呈现不可逆的持续走低。





这也是为什么前段时间连央妈都开始站出来喊话重视人口增速问题。对于资本市场而言，其实整个市场最关注的还是生育政策是否转向。这个转向并不仅仅是所谓开放生育这么简单。毕竟就算放开生三胎，四胎，现在年轻人连第一胎都不愿意要了，哪还来的二胎。





所谓真正要关注的，是接下来政策中究竟会为鼓励生育做出多大的倾斜。这一点给大家一个解读的路径——简单说，凡是不肯投入人力财力的，统统都可以认为是不受重视的。





比如教育，“将幼儿园纳入义务教育范畴”和“鼓励民办幼儿园发展”是两种办法，前者要真金白银花钱。比如房地产，“为多孩家庭提供差异化的首付和信贷政策”和“支持各地开展相关探索”是两种力度，前者会减少税收。比如校外机构，“以学校为主体，普遍建立延迟放学制度”和“引入社会力量，统筹解决三点半难题”是两种思路，前者是要增加教师工作时间。





所以等新政策出台，特别是各部委和地方的配套规定，大家有兴趣的话可以翻翻看里面有多少明确的鼓励生育的内容，就能知道国家和地方对于人口和生育的真实态度。





回到市场这边，周期股今天大幅度调整，原因是昨晚不少交易所上调了手续费，直接给大宗做了降温。这对于短期过热的周期股是釜底抽薪。不过周期的机会不会就这么结束。这一波的拉升核心是供需倒灌。所以调整之后还会回来。





不过比较好的信号是市场选择了由消费的核心资产来接替上涨，从这一点来看大家能够明显看到——对于现阶段的资金而言，真正的主线基本上就是在我们深度分析的周期+消费中，市场根本不作他想。





不过午后大盘翻红，差不多就是跟风股的表演或者借势股的表演，铁矿老三酒钢宏兴涨停带动重庆钢铁等周期股回流；数字货币昨天的龙头亚联发展也选择了回封涨停，不过今天一日龙头还是南天信息；民营医院（养老）高潮带动医美早盘下跌个股回流，整体下午的核心在酒钢宏兴这个转折，很多票下午都是借势缺乏攻击的主动性。





整体而言，我们认为是消息因素打压了周期中资金的积极性，导致资金对于板块进行了重新配置。





总的来说，市场在当前时间点保持宽幅震荡的方向没有变化。我们认为大家还是要淡化指数的影响，重点做好优质板块的布局操作。整个五月，是结构性看多的行情



