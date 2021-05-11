市场一直瞩目的第七次全国人口普查数据终于出来：中国总人口超 14.1 亿，10 年来保持低速增长





从目前披露的数据来看，老龄化确实是在进一步的加重，这是一个问题，另一个市场关注的点是2020年新生儿数据还没有公布。继续等。不过对于生育政策，我觉得可以先和大家说说。





其实整个市场最值得关注的就是生育政策是否转向。从政策的文字中可以看出来政府的真实想法，简单说，凡是不肯投入人力财力的，统统都可以认为是不受重视的。





比如教育，“将幼儿园纳入义务教育范畴”和“鼓励民办幼儿园发展”是两种办法，前者要真金白银花钱。比如房地产，“为多孩家庭提供差异化的首付和信贷政策”和“支持各地开展相关探索”是两种力度，前者会减少税收。比如校外机构，“以学校为主体，普遍建立延迟放学制度”和“引入社会力量，统筹解决三点半难题”是两种思路，前者是要增加教师工作时间。





所以等新政策出台，特别是各部委和地方的配套规定，大家有兴趣的话可以翻翻看里面有多少明确的鼓励生育的内容，就能知道国家和地方对于人口和生育的真实态度。





市场这边，周期股大调整，昨天盘后各个交易所都开始上调手续费来抑制大宗商品价格，这对于短期过热的周期股是釜底抽薪。不过周期的机会不会就这么结束。这一波的拉升核心是供需倒灌。所以调整之后还会回来。





另一方面，接替周期的是消费。这就是我们给大家说的五月份的两条腿。挺好，市场还是宽幅震荡，方向上没啥分歧。继续做好逢低布局即可。