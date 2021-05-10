



整个周末要说有什么重磅事件，除了易主席为《中国资本市场三十年》做的序言之外，就是狗狗币的崩塌。这个因为埃隆马斯克而备受关注，从去年7月的低点开始算飙升幅度高达30000%的虚拟货币，因为马某人接受采访时的随口一言，一天之内瞬间崩塌40%。





在北京时间9日晚间的时候，特斯拉CEO马斯克以主持人的身份，参与录制NBC的热门深夜喜剧秀《周六夜现场》（SNL）。当被问到狗狗币是否是一种“诈骗”时。他回答：“是的，诈骗。” 狗狗币应声下跌40%





很多人看着币圈的火爆都有蠢蠢欲动的想法。然而狗狗币的这一声脆响，恰好完美的诠释了为什么我始终认为，所谓的去中心化货币是垃圾。





注意，虚拟货币≠去中心化货币。而去中心化货币则包含了比特币、狗狗币等大家所日常看到的一众虚拟货币。





为什么是垃圾，大家可以自问一个问题——如果一个拥有巨大影响力的公众人物，公开看好黄金期货，而他的追随者们纷纷去购买。毫无疑问，这个行为会导致黄金价格暴涨，然而这位公众人物在放话前已经自己偷偷买了很多，等他一放话，价格涨上来，这位公众人物再卖出。这个行为如何？





很简单，该行为违反刑法第182条【操纵证券、期货市场罪】第六款





再问一个问题——一个拥有巨额财富的人，一次性丢15亿美金去买中石油股票，毫无疑问，这个行为也会导致中石油股价暴涨，而且此人在购买后将信息公开，导致其粉丝非常看好中石油股票，纷纷跟涨买入。等到高位，该拥有巨额财富的人再卖出获利。这个行为又如何？





很简单，该行为违反刑法第182条【操纵证券、期货市场罪】第一款





这两个行为，在我国罚款一般一个亿起。





公众人物可以通过个人影响力制造二级市场标的的价格波动，然后通过对倒等反向操作方式进行割韭菜。很多人抨击监管制度，但是平心而论，二级市场里，唯一能有效保障散户利益的是监管机构对巨额资本、公众人物的惩罚和打击。资本利用其信息优势和资金优势，在二级市场里想怎么割就怎么割，唯一的忌惮就是法律。





直到他们发现了——去中心化





原本，羊在这边，老虎在那边，老虎吃不到羊的唯一原因是监管这面笼子（当然，客观地说，我们的笼子还需要进一步完善）。然而，羊们高呼着"去中心化"把笼子拆了，以为自己能把老虎吃了。。。。你这就开玩笑了





马斯克敢大量买入并公开看好一支美股么?他不敢，因为要坐牢的，能被SEC罚到倾家荡产的。为什么在""数字货币"市场，他敢这样呢?因为去中心化啊!





至于这些货币没有主权以及实体信用背书的问题，以及各种去中心化货币滥发的背景下所谓的稀缺性的伪命题，我觉得其实大家都懂，只不过在资本的狂欢中，所有人都选择了视而不见。那就只能自求多福了。





最后提一句，央妈推动的虚拟货币和这些阿猫阿狗完全不是一类东西，技术或许相似，但却是有中国国家信用背书的，这就是本质区别。大家不要混淆了概念。





回到市场，今天对很多人而言，是信仰崩塌的一天。核心资产又一次大跌——贵州茅台步入技术性熊市，三一重工破位，恒立液压跌停，天邦股份跌停！





很多人没看明白，认为是抱团结束了。但实际上不是这样。我们在月初就在提示大家，本月两条主线，顺周期+消费核心资产，而核心资产这边重点要看分化。





为什么？并不是抱团的逻辑垮了，而是去年疫情造成的低基数是在一季度，这导致今年一季报的增长预期普遍带动了市场的超跌反弹。但去年一季度积压的消费需求在二季度集中爆发，这导致了二季度实际上是很多公司去年业绩的增速高点。而另一方面，去年因为疫情影响，很多公司存在年度任务完成与否的压力，在年底进行了集中的补库存。渠道库存压力较大，在今年一二季度没有补库存的需求了。而社区团购以及疫情的长尾效应导致了终端的乱价以及消费意愿的萎靡，这两点共同作用都使得很多公司在今年的中报可能会无法延续去年的高增速。





这是导致市场偏好变化的原因





其实这一点从数据上就能看出——今年五一出游的人数超过了2019年同期，但是同期旅游消费却只达到前年的77%。这是很多消费类尤其是传媒酒店类，节后大跌的原因。究其原因，本质上就是疫情长尾效应在抑制消费冲动。





所以，核心资产的调整，并不是因为报团的逻辑崩了。而是很多公司在业绩的压力下，不再具备抱团的需求了。更简单的说——变得不是市场逻辑，而是公司基本面。





所以，其实今年真正的难点在二季度，尤其这个阶段的选股会更考验对上市公司业绩的跟踪和理解。