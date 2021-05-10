最近几周，应该说是今年最重要的宏观数据窗口，一个是一季报，已经基本上结束，一个是五一的消费数据，还有一个是人口普查数据。





从已经出炉的数据而言，一季报我们讲过很多，不赘述。今年五一出游的人数超过了2019年同期，但是同期旅游消费却只达到前年的77%。这是很多消费类尤其是传媒酒店类，节后大跌的原因。





其实原因不难理解，疫情导致的收入压力以及经济压力还是存在，尤其疫情对于消费意愿的打压。导致国内很多老百姓不敢花钱了。这个短期看是事件后的应激反应，但长期看影响不容忽视。





其实如果大家回首一下当年的非典，会看到，一次时间仅仅三个月的疫情，全面的改变了当时的中国产业结构——电商的崛起以及线下零售的盛极而衰，就是在当时奠定的。而此次全球疫情的周期更长，叠加新的技术革命，我们很可能已经站在又一次产业变革的风口中。





从这个和业绩端我们一直在讲的二季度分化会形成联动和共振。所导致的结果，就是接下来的行情中，很多过去被认为核心资产的公司会遭到资金的抛弃，而一批新的核心资产会在变革中走到台前。这当然会伴随着市场的反复震荡，但毫无疑问这也是大机会。





盘面上来看，仍然是周期股的天下。我们周末长文中给大家的解读得到市场完美的呼应。





这里我们只提示一下跟风股的风险：今天逻辑最好的是铁矿石，因为铁矿石期货都涨停了，但不代表板块就会全部涨停，目前的情况是跟风的现在全部开板，周五最强的金岭矿业与海南矿业仍是一字板，这就是我们始终不认可跟风股的原因





再比如医美这边早盘第一个涨停三星医疗，第二个哈三联（位置太高），第三个创新医疗，第四个通化金马，到现在通化金马封单仍是最少的；





然后煤炭，早盘第一个涨停是山西焦煤现在封单也是最大的，趋势龙头潞安环能仍无变化，周五最强的新集能源就烂了





顺周期的逻辑没有走完，但是大家一定要把握龙头