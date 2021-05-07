创业板两天大跌了6%。今年A股真的是走出了风格走出了个性——每逢佳节必挨揍。





从板块上面看，医美和半导体的集体下跌是引发市场调整的关键。士兰微跌停！医美全线退潮，爱美客大跌逾7%，朗姿股份跌停。





这两个板块的下跌我认为大家不要当做独立的事件来看，从纵向上解读，其实在此之前市场发生了另一个大事——就是假期监管层大力打击非法配资。





这对于短期高异动的品种其实是一种釜底抽薪。





我们一直以来让大家定准核心资产而非跟随热点炒作也是这个理由——因为只有核心资产这个体量的品种的启动，我们能够判断是真正的大资金参与。而同时，以核心资产的这个质量，即便是少量投机资金打短线，真的引发下跌的时候，其实心理是有底的。





所以这也是为什么这几天市场核心资产异动的时候我们会更加开心，因为只有这个信号能够证明，一直在观战的机构开始进场。





而对于今天这种短期高位股调整引发的指数回调，我们认为大家不需要过多的担忧。这对于趋势不构成影响。即便从技术上而言，创业板突破后始终未放量，触及3100点高位平台的调整也算是强弩之末了。技术上只要2800点不被跌破，突破的形态就没有问题。





而我们也一直在给大家强调——只要形态上没有形成明确的放量。那么策略上就一定要以宽幅震荡作为主要思路。





而主线方面，整个五月份，我觉得大家盯住两条主线的布局机会。





其一是消费，这是我们一直跟踪的，但五月之后的行情和年初不同，年初是系统性的超跌反弹。而一季报公布之后，业绩分化将成为二季度重要的索引。毕竟去年很多公司二季度是高增长。因此今年456月能否延续增速，对于股价就很关键。所以年初是鸡犬升天，接下来会形成强分化的走势。





其二就是顺周期。顺周期我们在月初就开始为学员进行深度的解读，原因很简单。对于顺周期来说，过去很多时候是短期的大宗带动异动，或者抄底价股带来的投机机会。但这一次是三期联动——





海外中澳问题带动的内需提升；全球流动性泛滥推高的大宗商品价格；国内产业结构调整带来的需求提升。



