澳大利亚的问题继续发酵，目前看也成为了盘面上最大的看点。





顺周期我们在月初就开始为学员进行深度的解读，原因很简单。对于顺周期来说，过去很多时候是短期的大宗带动异动，或者抄底价股带来的投机机会。但这一次是三期联动——





海外中澳问题带动的内需提升；全球流动性泛滥推高的大宗商品价格；国内产业结构调整带来的需求提升。





这三个因素来看，中长期影响不亚于当年的供给侧改革，当然目前仅仅是讲故事的初期，所以市场比较疯狂。未来看，并不是所有的顺周期都能够走出独立牛市，也不是所有的品种都值得参与，这个我们会在未来的时间内，进一步做深度解读。





我们从目前事件驱动来看，如果中澳两国经贸关系进一步恶化，从对外依赖度来看，铁矿石、锂矿、锌精矿等受影响最大。





1、铁矿石：进口依赖度约70%，其中约67%来源于澳洲。相关公司：太钢不锈；





2、焦煤：澳煤进口停滞带来供应缺口。相关公司：山西焦煤、淮北矿业；





3、锂矿：进口依赖度约70%，其中约50%来源于澳洲。相关公司：融捷股份、川能动力；如果澳大利亚采取增加出口关税的措施来进行限制，那么会增加这些企业的成本，并不利好。但如果是要求在澳洲本地加工成碳酸锂再出口，那么成本增加并不大，这些企业有：天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能；





4、铝土矿：进口依赖度约65%，其中约33%来源于澳洲。相关公司：中国铝业；





5、锌精矿：进口依赖度约40%，其中约40%来源于澳洲。相关公司：罗平锌电、宏达股份、中金岭南；





6、其他在澳洲拥有矿权的公司也可能受到影响，受政治方面的压力，与澳洲有业务往来和矿产资源的公司也可能受到影响。相关公司：紫金矿业、中国神华。





但是我们要提醒大家一句，马上就是周末，中澳相关的品种，今天已经不适宜追高了。就像前面给大家讲的，这是讲故事最疯狂的时刻，一旦信息沉淀下来，有多少能够笑到最后，其实是很考验选股的问题。