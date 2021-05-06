



节后开门战，看得很多朋友心惊肉跳，顺周期暴涨，医疗大跌，创业板更是一度跌了4%，什么因素造成的节后大跌，有必要给大家讲一讲。





导致市场尤其创业板节后大调整的原因两个。其一是五一票房的不及预期。看着假期消息的朋友可能都一脸懵逼——五一档不是爆炸了吗？五一档票房确实是爆发，创了历史新高，但要知道之前业内对于五一档传媒的预期更高，给了18亿票房的预期，但最终是只有14亿，节前又已经走出一波拉升，因此节后这一波集中下杀就源自于次。





其二是拜登政府当地时间5月5日发表一项决定，表示美国将放弃新冠肺炎疫苗的知识产权专利。这对于很多炒作印度疫情概念的公司觉得是晴天霹雳。





其实我觉得大家真的是小瞧了灯塔国的脸皮，拜登这一波操作是给谁听的？是给美国国外听的。要知道——





去年10月，南非，印度和其它58个发展中国家共同向世贸组织提出豁免新冠疫苗专利的议案，当时包括中国在内的100多个国家都表态支持，美国表示反对。





今年2月26日，世卫组织总干事谭德赛建议暂时放弃新冠疫苗知识产权。5月4日，南非总统拉马福萨在参加世卫组织疫情防范和应对问题圆桌会议时呼吁放弃新冠疫苗知识产权，动因是因为印度疫情崩溃失控。





今天美国贸易代表办公室发声明，表示“支持放弃新冠疫苗专利”。这话是说给国外听的，因为美国国内疫苗生产商一直在游说美国政府不要放弃新冠疫苗，美国政府态度很犹豫，现在发了一纸声明，算是给国外的声浪一个交代，先应付过去，至于要不要放弃，取决于美国的制药企业自己。





至于说假如真的放开专利，美国的mRNA疫苗绝大多数国家也都没有生产能力。另外，要知道疫苗生产原料还在美国控制之中，之前印度疫情告急，疫苗生产受限，就是因为美国限制出口疫苗生产原料。





其实印度这一波操作，最大的问题是他自己有没有抗疫意愿，就之前印度政府的行为，极大概率就是等着群体免疫生效，要是有钱搞疫苗，也不会因为农业税的问题搞得百万农民围攻新德里。拖拉机开进阅兵式，简直是国际笑话。





至于今天大家看的涨的最猛烈的，周期股，我认为还是和澳大利亚的情况有关系。





澳大利亚的哪些事，影响最大的是铁矿，这也是今天铁矿概念股成为最强的原因，代表股重庆钢铁，金岭矿业，下午河钢资源的涨停其实也是助攻；另外就是锂矿，江特电机上午还是活口，下午科达制造也拉回来助攻，天齐锂业趋势；有色铝也是受益方向，中国铝业，云铝股份全是趋势类的，情绪类的暂时无涨停，最后是农业，葡萄酒，煤碳都是受益方向，但农业这边今天认可度不太受认可，尝试的多却没有一个硬板，苏垦农发，北大荒，农发种业，荃银高科这几个涨幅靠前；





至于怎么看，要我说这才是对的，一定要狠狠的打击澳大利亚。反华急先锋不是那么好当的。之前澳大利亚的铁矿石、红酒、龙虾等产品的最大出口国一直是中国。澳大利亚的留学生来源国也是中国第一，2019年快达到22万，是第二名印度的2倍。“澳洲奶粉”“澳洲保健品”等也是淘宝的热门商品和朋友圈代购品类。就这样，澳大利亚还吃饭砸锅，上蹿下跳。冲在五眼联盟反华的第一线。就差直接拿着枪指向中国了。不把它狠狠的打趴下去，后面那些居心叵测的国家都会跟着它后面有样学样的。





所以其实大家看今天上蹿下跳的品种，大部分都是事件驱动下的行为。不要被短期的异动蒙蔽。要我说，大家在五月份，还是以宽幅震荡为基本思路，做好两条主线的布局。





其一是消费股，要看分化。对于去年二季度高增长的公司，今年456月能否延续高增就是关键所在。



