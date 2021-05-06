节后首日，创业板跌疯了，而且成功在午盘收盘前，带崩了主板。





创业板大跌源自于两个板块的拖拽，一个是传媒，一个是医药。而看着假期消息的朋友可能都一脸懵逼——五一档不是爆炸了吗？印度疫情不是也爆炸了吗？咋还跌呢？





五一档票房确实是爆发，创了历史新高，但要知道之前业内对于五一档传媒的预期更高，给了18亿票房的预期，但最终是只有14亿，节前又已经走出一波拉升，因此节后这一波集中下杀就源自于次。





而印度这边。周末呼声最高的印度疫情股，医药原料股，医美股等等太多白马抱团股，到今中午收盘后大都跌的厉害了！正印了那句话了：人多地方别去！太一致的别理！五一日之前机构为了做好看点业绩的必要已过去了！





而更重要的可能是另一个消息——拜登政府当地时间5月5日发表一项决定，表示美国将放弃新冠肺炎疫苗的知识产权专利。





知识产权被认为是限制疫苗生产的主要屏障，而此次美国方面放弃专利被不少国内医疗概念股解读为了利空。





但说实话，美国的mRNA疫苗绝大多数国家都没有生产能力，专利公开不代表疫苗免费，谁生产出来销售利润就是谁的。





另外，疫苗生产原料还在美国控制之中，之前印度疫情告急，疫苗生产受限，就是因为美国限制出口疫苗生产原料。目前美国疫苗企业还在抗议，放弃专利还没得到最终确认，对于美国，听其言更要观其行！对于国内的医疗企业来说，最大的问题是印度政府有多大决心来抗疫。至少目前看





这一波印度疫情的爆发是破罐子破摔的结果。所以预期打得太满走出回调也是重要的原因之一。





领跑方面，周期成为市场之王，这是我们在上个月重点提及过的逻辑，现在全球大宽松对于大宗价格的影响已经进入加速阶段，周期股要成为整个五月份大家重点关注的一条主线。





总的来说，市场并没有改变宽幅震荡的格局。不需要为一城一池的得是太过于紧张。宽幅震荡的走势中，做好主线的布局操作。我们认为整个五月份，周期有大机会。消费要走大分化，整体的方向，是继续看多不变的