临近劳动节，一口大瓜吃得这个节估计可以好好过了。





咳咳，这几天爽言爽语的1.6亿天价片酬，又把娱乐圈的脏事儿给燃起来了。然后就是75位一线艺人火急火燎的注销了200多家关联公司。。。不少小伙伴看得很迷惑啊，什么操作？





因为之前范八亿的事件，我对明星避税这块做了点功课，无奈没机会写出来。这次给大家简单说一说，小伙伴们听一听，过节期间可以当谈资了。





自从上次冰冰补交8亿税款的事之后，很多明星为了怕牵连，已经注销了工作室了。这次爽子的1.6亿又掀起了新一轮注销高潮。





艺人成立工作室，本意就是要避税。如果直接通过个人的方式收取片酬，需要缴纳较高的个人所得税。而如果通过正常的公司，又会多一个“企业所得税”，等到年底分红的时候，明星的分红还要再缴纳个人所得税。而如果通过工作室，最后提现到个人账户，就很完美的避税了。





因为明星工作室一般算个体工商户，不用缴纳“企业所得税”，仅需合伙人按分红缴纳个人所得税。工作室的财务制度和核算不是很严格，可以不记账，这也是为什么你看到爽子居然敢用PS 去做了一张16万的机票来做账报销。只要她胆子够大，做上100张机票，1600万就作为公司费用洗掉了，意味着这1600万就不用再交税了。





一般意义上的公司注销，意味着过往所有的财税法都已经完结了，除非有人举报，一般不会再调查。但是明星工作室不同于一般意义上的公司。公司是有限责任，一旦公司有财务危机，不会连带到明星的个人财产，而且公司一旦被注销，之前的事就无法再追究。





但是明星工作室一般算个体工商户，它和注册成立这家企业的明星之间是无限连带责任，所以他们以为通过注销工作室，就可以逃避查税，有点想简单了。





这几年明星的天价片酬不断刷新普通人的底线，我看不少人把顶级学者的收入拿出来做过横向比较。别的不说，让这些真正为国为民奉献了毕生所学的无双国士，屈居于爽子这样的不入流明星之后。





是一个国家的耻辱。





回到市场这边——节前最后一个交易日，跌停股压倒了涨停家数。大量个股原地爆炸，这和昨晚的业绩有关系，尤其军工板块，航发动力不及预期跌停带整个板块入坑，船舶航空全部要去跌停。现在发现军工比科技还差，人家最起码还能渣一下，它直接就卧倒了。军工确实是对于事件的需求太强了。去年炒作反转，目前看一季度对于这个预期是一个沉重打压。





与之对比，医药为代表的核心资产继续保持强势态势，汽车板块也是趋势股小康股份再次拉出反包板，医美板块收盘有惊无险，金发拉比最终没能跌回去，板块7家涨停比昨天更强。





其实从主要指数上来看，五一前这一波拉升走得算是很不错。尤其创业板龙头。最好的地方，是大家看到核心资产逐步从边缘回归主要战场，这是最好的信号。说明主导市场的资金开始结束蛰伏





而随着一季报的落地，该暴雷的暴雷，该甩包袱的甩包袱。最后一块不确定的窗户纸被捅破，我们认为行情会逐步好起来。





其实最简单的，还是之前和大家讲的三个问题——钱要不要进来，钱怎么进来，进来的途径决定了选什么样的股票。这三个问题想明白了，整个2021年的思路基本上也就定了。









盘后，证监会传出消息：依法打击场外配资。这个消息会成为接下来五天假期最重要的信号之一。历次监管打压配资对于市场都是比较大的利空。当然，本轮行情真的有多少配资资金在参与，这是一个问号。且看假期，这个消息如何演变吧，让子弹飞一会。