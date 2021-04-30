早上跌停的比涨停的还多，最主要的原因是昨天一季报和年报同时披露，很多票踩了雷直接被风险提示直接被按到跌停，特别是军工板块





昨晚航发动力不及预期跌停带整个板块入坑，船舶航空全部要去跌停。现在发现军工比科技还差，人家最起码还能渣一下，它直接就卧倒了。军工确实是对于事件的需求太强了。去年炒作反转，目前看一季度对于这个预期是一个沉重打压。





金融今天不是分化，是核按钮。科技继续全线崩溃。只有医药一支独大。医美继续强势上涨，男人爱酒女人爱美，果然是市场决定高度，屁股决定脑袋。





不过总体来看，节前效应出现了。





其实从主要指数上来看，五一前这一波拉升走得算是很不错。尤其创业板龙头。最好的地方，是大家看到核心资产逐步从边缘回归主要战场，这是最好的信号。说明主导市场的资金开始结束蛰伏





而随着一季报的落地，该暴雷的暴雷，该甩包袱的甩包袱。最后一块不确定的窗户纸被捅破，我们认为行情会逐步好起来。





其实最简单的，还是之前和大家讲的三个问题——钱要不要进来，钱怎么进来，进来的途径决定了选什么样的股票。这三个问题想明白了，整个2021年的思路基本上也就定了。



