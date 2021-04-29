金融股今天大幅度拉升，尤其券商走强。





讲道理，没什么可操作价值，金融股股性极差，如果没有提前埋伏，追高的价值非常差。我们一直以来也是让大家——如果没有绝对的对于市场估值的理解——那么只把金融股的异动当做市场的指标来看。





因为间歇性的拉升，往往追高就是阴跌。很难受。更何况昨天爆出国家队减仓证券股，资金今天拉证券，就有点意思了。这是资金准备丧事喜办？？？





怒抄郭嘉队的底？还是准备骗一炮就跑路？





反正看看就得了，还是昨天咱们说的问题——不是所有的钱都要争，也不是所有的钱，都有命挣。把握好我们最了解的。





像伊利这种。低位横盘一个月了，市场对他的分歧很大。但是我们很早就在做上市公司基本面的跟进。尤其对于白奶价格和相关专家有过多次的交流，还是非常了解，所以底部的时候反复做过提示。本月做的《深度分享》一连做了13期针对伊利的深度分析解剖。





这两周的震荡上行，是对我们策略最好的支持。





盘面还是波动比较大，我还是那句话——不要被市场的波动给带跑偏，一定盯住了自己看好的板块，做好低吸。沪指没有脱离震荡的范畴，创业板的反攻也不会一蹴而就。





择机上车，仍然是未来一段时间大家要重点考虑的事情