吃药喝酒开车的行情，nice。A股真的是太长脸了，不枉我们反复提示大家对核心资产的关注。





其实真的每天在盯盘的朋友都会发现，每一轮震荡下来之后，趋势股的机会，真的是明显强于情绪股，尤其在市场方向逐渐明朗，热情逐渐回升的时候，这种情况下就不要全部玩情绪股了，甚至应该重点以趋势为主。





很多时候新股民对投资有一个误区，就是“每天那么多涨停，要是我的该多好！”，但你在这个市场中呆的越久，你越明白——“不是每种钱都是你的，也不是每一种钱都值得去赚的”。





不少人一句“风险越大收益越大”就冲进去，但最后你会发现，所谓的风险，首先是你要看懂这个风险。而很多人所承受的真正的风险是你根本不理解的风险。





那就不是赌命了，是把自己变成一捆安静的韭菜。然后还帮着给镰刀抛抛光。





所以投资里面，你觉得最快的，有时候反而是最慢的。你觉得没意思的，最后其实是稳稳的幸福。





所谓核心资产的逻辑，其实我们一直在讲，这种核心品种逆势上涨的模式，一定是整体A股未来发展的必然，我们给大家讲过三个底层逻辑：资金要进场、资金要选择权重、权重里面龙头才有壁垒。这三个逻辑真的要有问题，也是整体市场的问题。





比如出现全面收缩银根，全球缩表，加息的时候，那会儿也有可能会出现持续性回调。但眼下这个逻辑链条没有被打破，那么最后必然就是震荡上行。





所以茅台今天一个低开，马上就有资金疯狂接进去。其他白酒兄弟顺势回升，坑了今天刚刚有所好转的情绪股。这也是我们反复提醒的，情绪和事件驱动的都不具备推广的普适性。最终市场认可的逻辑一定是最简单的——就是壁垒和业绩，这里面白酒和创蓝筹所代表的核心资产是最强的。





也是最通顺的。





那话怎么说来着，只要我一起来（白酒），在座的各位都是垃圾。不是针对谁，都是垃圾。





但是在白酒股连续大涨之后，这里我们也希望白酒板块能安心杀杀估值，降降pe。所以策略还是不变的，不要追高，回调要敢接。还是那句话，不放量，就是宽幅震荡，而小长假可能会加速市场在周内的波动加剧。所以策略上一定要谨慎