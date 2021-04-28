沪指调整创业板暴起，今天创业板指一度涨了53点，涨幅接近2%，锂电池板块的贡献度最高，今天轮到宁德时代、亿纬锂能撑盘面了。





现在看，创业板指就是缩小版的纳斯达克，大盘权重股绑架指数，资金抱团轮动上涨，小盘股被边缘化。不过这其实也是整体A股未来发展的必然，我们给大家讲过三个底层逻辑：资金要进场、资金要选择权重、权重里面龙头才有壁垒。这三个逻辑真的要有问题，也是整体市场的问题。





比如出现全面收缩银根，全球缩表，加息的时候，那会儿也有可能会出现持续性回调。但眼下这个逻辑链条没有被打破，那么最后必然就是震荡上行。





不过创业板指3100点的压力仍在，加上小长假将至，节前不适合追高的





主板这边，今天茅台早盘被嗯三个多点，但并没有恐慌情绪，跑出来的全是短线资金，机构基金估计全部卧倒不动了。卖了就是踩踏，不卖还能靠着其他白酒兄弟帮衬帮衬。。。





其他白酒兄弟顺势回升，坑了今天刚刚有所好转的情绪股。这也是我们反复提醒的，情绪和事件驱动的都不具备推广的普适性。最终市场认可的逻辑一定是最简单的——就是壁垒和业绩，这里面白酒和创蓝筹所代表的核心资产是最强的。





也是最通顺的。





那话怎么说来着，只要我一起来（白酒），在座的各位都是垃圾。不是针对谁，而是事实。





所以在白酒股连续大涨之后，这里我们也希望白酒板块能安心杀杀估值，降降pe，但估计很难了，君不见，白酒板块又是护城河，又是国产自主可控，又是估值重构，又是消费升级。反正各种名词往外蹦，不管你咋说，反正就是利好。啥时候能真正安心回调，那就是买点。