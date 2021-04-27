印度疫情最近刷屏了，其实早在年初咱们就讲过——印度这玩意绝对就是个火药桶。当时民间第三方机构对于新德里的抽样数据就已经是1/4人口感染，远高于官方数据。





你想吧，一个靠着吸蒸汽和喝牛尿防疫的神奇国度，还能指望什么呢。





不少朋友看印度一天三十多万确诊觉得高。但要知道，这是在印度的检测能力刚刚从2月的80万提升到175万左右。换句话说，印度目前一天只能检测175万人的基础上，确诊了31.5万，确诊率18%。你要知道就在四月份印度有一班飞香港的航班，188人中就有53人确诊，确诊率28.2%。。。。这意味着什么呢？意味着真实数据还要翻一番么？





NONONO





按我国常规，如果检测到一个阳性患者，必然要检测他的密切接触者、一般接触者。由于密切接触者感染率较低，检测到一般接触者后阳性率不大可能高于3%。





像印度这种超高确诊率的情况，只能说明一个问题——印度政府连患者都找不全，检测阳性率过高，说明漏检相当严重！！





要知道，2021年1月印度实施了第五轮针对新冠病毒的血清抗体检测，在新德里的2.8万个样本中被检出血清抗体阳性——既感染过或正在感染新冠的人数——高达60%。。。。





去年底我们在武汉检测的新冠抗体阳性率只有4.43%，印度这一波的烈度可想而知。





往好处想，当初英国大神提出的所谓群体免疫，即多数人自然拥有抗体之后传播就要减缓。但往坏处想，印度现在就是养蛊模式，全民感染的巨大基数，会成为病毒加速变异的土壤。。。。怎么说呢，一方恒河水养一方人。。。。





回到市场，很多朋友看这两天的行情上来下去的非常紧张，一会觉得自己又行了，一会觉得市场又完了。。。。我觉得从几个角度给大家说这个问题。





第一是行情能不能跌？沪指这一波反弹，少，也有5%了，创业板底部启动，则有15%的最高涨幅，这样一波拉升之后，调整几天，你骂他是诱多骗老乡是没问题的，但谈不上情绪崩溃





第二是行情该不该跌？一直以来，我反复提示大家的焦点就只有一个——成交量。大家注意一下3500点以上的高位平台是什么量能，5000亿上下浮动，现在呢？3000亿左右，差不多少了一半。这个水平的成交，不放量，我们反复讲，就是宽幅震荡，那么宽幅震荡的行情触及到箱体上沿了，调整我认为是正常的。





第三，谁在调整。其实从市场整体来看，是普跌，但从涨跌幅榜单，尤其是板块上来看，近期事件驱动的新能源车、钢铁等等。而从个股上来看，说情绪崩溃的领跌前二十，基本上都是低位股的雪上加霜，很少看到高位趋势股的晴天霹雳。足以证明，市场退潮的时候，究竟是什么类型的资金在撤退，而什么类型的资金只是选择了蛰伏。





最后，我觉得大家在释放情绪的时候不要忽视两点，一个是北上资金还在逆势加仓，一个是下周就是五一假期。尤其小长假的临近，在当前这个创业板反弹已经15%的时间点，确实是会放大本周的市场波动。所以操作上，我觉得最关键的还是不要盲目的追涨杀跌，我还是坚定看核心资产，回调继续择机做好补仓