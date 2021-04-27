很多朋友看这两天的行情非常紧张，又觉得市场怎么转弱了。我觉得从几个角度给大家说这个问题。





第一是行情能不能跌？沪指这一波反弹，少，也有5%了，创业板底部启动，则有15%的最高涨幅，这样一波拉升之后，调整几天，我认为谈不上情绪崩溃





第二是行情该不该跌？一直以来，我在节目里面提示大家的焦点就只有一个——成交量。大家注意一下3500点以上的高位平台是什么量能，5000亿上下浮动，现在呢？3000亿左右，差不多少了一半。这个水平的成交，不放量，我反复讲，就是宽幅震荡，那么宽幅震荡的行情触及到箱体上沿了，调整我认为是正常的。





第三，谁在调整。其实从市场整体来看，是普跌，但从涨跌幅榜单，尤其是板块上来看，近期事件驱动的新能源车、钢铁等等。而从个股上来看，说情绪崩溃的领跌前二十，基本上都是低位股的雪上加霜，很少看到高位趋势股的晴天霹雳。足以证明，市场退潮的时候，究竟是什么类型的资金在撤退，而什么类型的资金只是选择了蛰伏。





最后，我觉得大家在释放情绪的时候不要忽视两点，一个是北上资金还在逆势加仓，一个是下周就是五一假期。尤其小长假的临近，在当前这个创业板反弹已经15%的时间点，确实是会放大本周的市场波动。所以操作上，我觉得最关键的还是不要盲目的追涨杀跌，我还是坚定看核心资产，回调继续择机做好补仓





目前跌停家数37家，已经大于涨停家数，可以说是近两个月以来的明显冰点，足以说明行情的操作难度。再次提示，不要盲目的追热点