今日两市冲高回落，早盘涨停潮的医药股午后炸板，恒立液压、中泰证券、宁德时代等多只权重股跳水，指数悉数翻绿，创业板此前一度涨逾2%，截至收盘，上证指数跌0.95%，深证成指跌0.89%，创业板指跌0.84%。盘面上，抗病毒概念股、煤炭等板块涨幅居前，盘中数字货币、华为汽车等拉升，白酒、券商、钢铁等板块跌幅居前。两市全天成交9084亿元，北向资金净买入32.04亿元。





今日指数跌，下跌不可怕，但是盘中这种先大涨再大跌的诱多骗老乡实在是太可耻了。





早间我们在《晨报》里给出的分析比较准确——市场开始尝试突破，成交量仍然是最大制约高度因素，目前放量不足注意3493点压力。今天看，市场的最高点位，也就是越过了我们划定的压力4个点。





其实一直和大家讲，市场只要不放量，对于直线连续逼空上涨就不能报以太大的期望，属于典型的想得太多。我们要做的就是底线思维——做好优质品种的回调补仓，把握好主线的左侧交易思路。





但一定是回调布局，最典型的就是白酒这种，短期冲高太多，往中期看，一定不是高点，但是你这个位置在市场要反复震荡拉锯的背景下去追高，就是另一回事了。





我看市场很多营销号又开始写跌破关键点位。这就属于是恰烂钱了。确实贴合极端情绪最容易引起共鸣，但是对于大家的操作没有意义。短期来看，我们认为还是宽幅震荡，向下支撑可以先看3384附近





另外，注意一下北上资金又在逆势加仓，所以一定要有定力，不要被眼前的波动给骗了。A股的历史已经一次又一次证明，只有能拒绝眼前冲动的投资者，才能看到最美的彩虹。