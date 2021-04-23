五味杂陈的一周结束了，指数表现非常强势，上证周涨1.39%，深证成涨4.6%，创业板大涨7.59%！但两市4000只股票，跑赢指数就1100只。





很多人觉得自己看了假指数，很多人觉得自己看了假股票。很多人说盘面失真。





对没错，而且扎心一句——你有这种感觉，说明你拿错股票了。现在的市场就是两种极端，一种是核心资产你觉得高，但是人家就是龙回头继续上涨。另一种是爆火的热门股，你看着涨，但是追进去就打脸。这两件事儿交替进行。





明面上是热点题材你方唱罢我登场的高速轮动。背地里是核心资产不涨停却也不停涨的一路高歌。





你看到的是表象，那肯定是要做错的。





所以我们反复给大家讲的思路是什么——目前的行情是宽幅震荡，宽幅震荡，要淡化指数，谨慎追热点。要把更多的精力，放在核心资产的回踩布局上。





这个观点我们讲了好几个月，不管大家什么反应，都反复强调。为什么这么说？其实逻辑很简单，很多朋友说核心资产要看基本面，其实基本面的问题解决的事“现阶段核心资产中什么上涨”，但我们这次不和你讲业绩基本面，我们就说三个问题——我们首先给大家讲明白，为什么首先就要铆钉核心资产这个方向。





对于股市来说：





第一，钱要不要来？要来。因为房住不炒，无风险收益下行，过去理财、保险、社保、年金等一系列机构资金的套利，极大地都和地产有关。现在地产不行了，这些资金想要增值，只有资本市场能够容纳下他们的体量。所以所谓的储蓄搬家、公募日光基什么的，都是锦上添花。最大的核心就是地产调控带来的资本转移





第二，钱来了买什么？首先是大市值品种。为什么？因为机构的需求和散户不一样。大资金进场不仅要买的时候涨，还要保证有足够的交易活跃度，确保自己离场的时候不会直接卖崩。所以所谓的小市值题材股只能是锦上添花，起不到决定性作用。这就是我们一直说的——题材不具备独立牛市的最重要原因。题材的牛市，一定建立在整体牛市的基础上。既然如此，那么为什么不去找真正的行情核心呢？





第三，是不是所有的大市值权重都行？不是。未来随着注册制也好，IPO常态化也好，退市常态化也好，最终会导致垃圾股价值崩盘，没有护城河的股票随着新股超发而估值被摊薄。真正能够保持价值的就是有护城河，有核心竞争力，有行业壁垒的龙头——核心资产。





所以这三条逻辑本质就是一步一步的确定核心资产长牛的大逻辑。而这个逻辑的推动原因，本质上是地产调控，是游离于资本市场之外的一个非常坚定的政策方向。而只要这个没改，资金入市以及核心资产的回归就是必然。





至于市场中因为流动性导致的局部波动，我们说都是漫长上涨中的小插曲。





所以我们在市场调整以来，反复讲的就是做好核心资产的回调补仓。现在再看，白酒起飞、医药 起飞，爱尔眼科大涨超过11%。医疗保健今天的大涨，有印度和日本疫情扩散的刺激，疫情相关板块反弹，但更多的还是抱团资金的回归。





这一点，我们毫不意外





好了，本周的行情结束，周末我们会给大家一份重磅惊喜，大家一定要关注文章更新。