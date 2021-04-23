早盘两市走高，个股普跌，在医疗龙头股带动下，机构重仓的抱团股涨幅居前，创业板一度涨2%创一个半月新高；





很多人说今天盘面失真，看似红红火火，权重纹丝不动。





对没错，而且扎心一句——你有这种感觉，说明你拿错股票了。我们反复给大家讲的思路是什么——目前的行情是宽幅震荡，宽幅震荡，要淡化指数，谨慎追热点。要把更多的精力，放在核心资产的回踩布局上。





逻辑很简单，我不和你讲业绩基本面，我们就说三个问题。





第一，钱要不要来？要来。因为房住不炒，无风险收益下行，过去理财、保险、社保、年金等一系列机构资金的套利，极大地都和地产有关。现在地产不行了，这些资金想要增值，只有资本市场能够容纳下他们的体量。所以所谓的储蓄搬家、公募日光基什么的，都是锦上添花。最大的核心就是地产调控带来的资本转移





第二，钱来了买什么？首先是大市值品种。为什么？因为机构的需求和散户不一样。大资金进场不仅要买的时候涨，还要保证有足够的交易活跃度，确保自己离场的时候不会直接卖崩。所以所谓的小市值题材股只能是锦上添花，起不到决定性作用。这就是我们一直说的——题材不具备独立牛市的最重要原因。题材的牛市，一定建立在整体牛市的基础上。既然如此，那么为什么不去找真正的行情核心呢？





第三，是不是所有的大市值权重都行？不是。未来随着注册制也好，IPO常态化也好，退市常态化也好，最终会导致垃圾股价值崩盘，没有护城河的股票随着新股超发而估值被摊薄。真正能够保持价值的就是有护城河，有核心竞争力，有行业壁垒的龙头——核心资产。





所以这三条逻辑只要没改，核心资产的回归就是必然。





所以我们在市场调整以来，反复讲的就是做好核心资产的回调补仓。现在再看，白酒起飞、医药 起飞，爱尔眼科大涨超过12%。医疗保健今天的大涨，有印度和日本疫情扩散的刺激，疫情相关板块反弹，但更多的还是抱团资金的回归。





这一点，我们毫不意外