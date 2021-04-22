21日，澳大利亚联邦政府以该国《对外关系法案》为由撕毁该国维多利亚州政府同中方签订的“一带一路”有关协议。这个新闻估计大家都看到了，我看有不少朋友留言问怎么看。简单说说。





维州州长丹.安德鲁斯是一个亲华派，一带一路也是他签的，而且他顶着反华派舆论压力一直想保住这个条约，然而很遗憾。但这不妨碍我们对整个事情的判断。





第一，我国在外事方面一直有个问题，就是容易套我国国情，想当然的认为外国也是铁板一块，其实由于选举制度和选区划分，很多时候联邦和地方权利并不一致。比如这个事情，不应该称呼对面为澳方，应该叫澳大利亚联邦政府，学习一下西方文明国家的手段，挑拨他们联邦和地方的关系，声明说，我们很遗憾的看到澳大利亚的民主正在被践踏，当地人民的民意被联邦当局无视，联邦当局不顾维多利亚州政府及人民的福祉，破坏了双方共同走向合作共赢的协议。再挑动一下党争，现在的执政党当局，违背宪法和契约精神，一意孤行，损人不利己，破坏了中澳关系，为历届政府中在国际社会中形象最差的，愧对澳大利亚人民的选票。





用魔法打败魔法，而不要总是鸡同鸭讲





第二，除了继续强化海军力量，同等重要的是加大海外铁矿的收购。中国现在的铁矿石进口对于袋鼠的依赖度太高了。去年给了袋鼠贸易制裁，然后铁矿进口反而涨了20%。朋友有做钢铁行业，简单聊了一下，其实国内很多钢铁厂的设备，都是紧盯着袋鼠的铁矿来的。这很讽刺，毕竟芯片卡脖子也就算了，我们好歹也是全球第四大铁矿储量的国家。只不过，中国铁矿的品质比较差。





其实从这个角度，大家也能明白，为什么国家一直在加大力度对于非洲的援建。构建人类命运共同体是当然，另一方面是要通过拓宽渠道来解决关键领域的掣肘。





最后，米尔斯海默曾经在2019年做过一次关于中澳美关系的讲座，有兴趣可以找找听。简单来说，天要下雨娘要嫁人，有些事情的演变不以我们的意志为转移，而对于这种情况，我们就要放弃幻想，准备战斗。





回到市场这边。今日两市高开低走，股指分化，个股普涨，题材股活跃。难得从涨跌比上，今天出现了翻红，这也是很多朋友觉得赚钱效应不错的原因。





不过，我们还是和大家讲，放量突破，或者跌破关键点位前，目前的市场还是要报以宽幅震荡的思路来对待。技术上讲当前指数阻力3500，下方技术性支撑3440-3450点，反弹还是重心上移，但量能迟迟不能放大，没有成交，那么就还是底线思维，不跌破底线，就不要过多的看重指数波动。





而市场重点这边，第一是量能，能放量是接下来上涨的基础。第二是核心资产主线的回归。只有核心资产抱团股回归，才宣告大资金重新进场。





我们看近期有不少朋友把市场启动的希望寄托在金融股上，以金融股的习惯而言，每一次拉升都是诱多，可操作性极差，不建议操作，只当信号来看就行了。





个股方面市场惊现一大血案，中潜股份连续三个20%跌停，4个交易日暴跌超50%，算是新规以来最狠的飞刀。这时候必须呼吁一句——特停啊，不能管涨不管跌呀。这个时候才是发挥特停对于中小投资者保护的时刻。