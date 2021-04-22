



早盘两市探底回升，部分资金回流汽车产业链，银宝山新5连板，医美板块延续强势，白酒股微调；盘中钢铁、券商、储能、半导体芯片等板块轮番走高，截至午间收盘，上证指数跌0.05%，深证成指涨0.5%，创业板指涨0.94%。两市半天成交4537亿，外资净卖出2.52亿。





昨夜美股低开高走，对今天A股开盘属小幅利好，不过说实话，反复讲过，没有重大利空，看外盘没啥意义。技术上讲当前指数阻力3500，下方技术性支撑3440-3450点，反弹还是重心上移，但量能迟迟不能放大，没有成交，那么就继续以宽幅震荡来做判断依据。





宽幅震荡行情下，我们认为还是底线思维，不跌破底线，就不要过多的看重指数波动。





而市场重点这边，第一是量能，能放量是接下来上涨的基础。第二是核心资产主线的回归。只有核心资产抱团股回归，才宣告大资金重新进场。





我们看近期有不少朋友把市场启动的希望寄托在金融股上，以金融股的习惯而言，每一次拉升都是诱多，可操作性极差，不建议操作，只当信号来看就行了。





消息面报道：美国会通过283页重磅法案 ，旨在对抗中国！ 澳大利亚方面也宣布撕毁一路一带协议，和咱们去年的判断一样，围堵中国不会因为换个总统就结束，反而会在阶段性时间内进一步强化。





板块方面，钢铁启动，周期的代表，没啥可说的，周期股今年是大年，包括钢铁、铜这些比较明牌的，后面还会延续。医美继续上涨，男爱酒、女爱美，白酒和医美这两类题材，中期行情还没有结束，但板块后续应该以高低位切换为主 ， 尽量不追高，等回调再做潜伏，溢价会更好；