前脚蚂蚁的最严厉罚单，后脚五部门约谈特斯拉，过去享受着万众瞩目的大厂，在互联网的解剖下开始褪去光环，未来的日子可能都不会太好过，近段时间因为刹车失灵处于风口浪尖的特斯拉，可能摊上大事了。





广州增城警方今日通报：2021年4月17日22时许，增城区东江大道北发生一宗交通事故。经初步调查，事发时左某（男，33岁）驾驶小汽车搭载一名男乘客途经上述路段，车辆与右侧道路水泥隔离墙及王某（女，32岁）驾驶的小汽车发生碰撞，致左某车上男乘客当场死亡。事故未造成其他人员受伤，随后左某所驾驶的车辆发生燃烧。事故原因仍在进一步调查中。





不少人总是讲，特斯拉是个别案例，我们就截一段政法委昨天发的文章：





可能有人觉得为啥特斯拉最近总是出事？我觉得不是最近出事，而是一直都有失控，刹车等问题，只是最近被爆出来了而已。还有人评论是不是特斯拉被同行针对了，所以屡屡爆丑闻？得罪人确实是得罪人了，不过不是同行，是消费者。有些厂商，有些人，永远是一副高高在上的感觉，甚至区别对待，就如同当年的三星。





特斯拉副总裁陶琳居然光明正大的对着消费者说，永不妥协，我还是第一次看到对顾客这么刚的公关。然后中央政法委公众号发了篇文章，就立马妥协，言称尽力配合，处理好事情。。。脸疼吗？





其实特斯拉不应该被当做一个个案，包括之前的新疆棉花事件，很高兴看到中国民众的权利意识在觉醒。政法委的文章里面有句话写得好：“赚中国人钱、撞中国人命。试问企业的责任和担当何在”。





受到特斯拉的事件影响，当然也是前期造车利好出尽。汽车在经历了昨天的大分化之后，今天进一步走弱。无人驾驶等细分品类领跌市场。





比较强势的板块，我们最开心的是看到白酒为代表的核心资产开始强势回归。我们自市场底部以来反复强调，大家要做好回踩接回白酒的操作。现在看，这个策略是完全正确的。





3月初以来，白酒板块指数反弹已经超过15%。这里面最强势的比如迎驾贡酒，涨幅70%，水井坊80%，地域性龙头比如山汾，古井，也有40%的涨幅，最强的舍得已经翻倍。





所以其实就是我们反复给大家讲的话，预期反复的追热点，真的不如做好核心主线的趋势操作。有些时候，投资要把眼光放长远，你才能看清方向。有些时候又要把目光放在眼前，只盯住你最了解最看好的品种，不要有太多的想法。





专情很重要





整体来看，跌多涨少，但是核心主线的启动更优于小题材的乱涨。只不过，成交仍然是太弱了，这种水平的成交不足以完成继续拉升。后续能否放量，是非常重要的参考