早盘两市触底反弹，创业板最大跌1%，华为汽车全线退潮，仅亚太股份继续顶一字板，银宝山新放量晋级；医美、白酒板块延续强势，数字货币、中药、北斗卫星等轮番拉升；截至午间收盘，上证指数涨0.15%，深证成指涨0.29%，创业板指涨0.42%。两市半天成交4613亿，外资净卖出9.39亿。





市场早盘强的有点恍惚，和外围反着来超预期。毕竟昨天晚间，是欧美股市齐跌，法国股市突然大幅杀跌，带动整个欧洲股市下挫，英国富时100跌幅亦超2%。随后美股大跳水，纳指跌超1%





而且纵观国际市场，除了疫情没啥新利空。所以全球的崩和A股的强，都有点匪夷所思。





但是否真这么强。走独立行情有待观察。毕竟，我们是人家还没蹲下的时候，已经躺下躺麻了的大A股。





板块和个股方面，其实是泛善可陈，顺控发展为代表的套牢资金昨天自救出逃的核按还是比预期中更弱，碳交易以长源电力为首的也完成了自救今天也是躺地板最后出局。





现在没有新题材的情况下，只有医美在不断穿越，其余如二胎，酒科技，汽车这些反弹题材在轮动，钢铁板块今天感觉是被碳交易的电力分支错杀的,还有一定的机会修复，主要看华菱钢铁的态度了；





对于轮动的题材最好就是潜伏等拉板时出局。对于中期布局而言，我们也还是认为大家做好回调进场的操作，毕竟现在看，我们反复提示的核心资产主线，其实是最稳的。今天白酒再一次宣告了王者归来。挺好，有资金买酒，就说明行情的最悲观时刻，已经过去了