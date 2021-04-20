华为造车成为了市场最大的爆点。周末给学员提示的超短线，两天涨了20%，恭喜上车的学员。但话说回来，互联网是个很奇妙的地方，有人赢麻了，就有人酸急了。





美团创始人王兴公开评价华为：「特斯拉终于遇到一个技术实力和忽悠能力都旗鼓相当的对手了」。看上去是国货崛起，细品品是阴阳怪气。





这年头，真的是赌桌上赢了几把，都得瑟以为天命所归了。美团不知道哪来的底气阴阳怪气——那么大的公司，养了那么多年薪百万的大佬。都不能把自己程序做做好，把快递小哥的送单路线规划好？搞的小哥天天在小区里面问路。小区里面的门牌号很难做嘛？下单的定位不都给程序了？噢，地图这是基础服务，做着累，不讨好，又不能立竿见影的赚钱。敢情剜小哥的肉方便啊。





华为也确实应该多学习王兴搞社区团购、研究双向大数据杀熟、研究商家抽成、搞放高利贷这样有益社会的事情。华为赚了钱不去搞垄断投资，而是拿去搞什么汽车基础技术研发，这简直太能忽悠了！





其实很多时候，公众都不瞎，谁在掐烂饭，谁在真刀真枪的搞实业一目了然。老百姓心里都有杆秤。





回到行情，昨天咱们提示了，市场5分钟存在顶背离的信号，早间我们在晨报里面进一步强调了这个5分钟~15分钟级别的信号肯定是需要通过盘中的震荡来释放的。今天来看，震荡的走势基本上就是对技术面判断的佐证。





只不过以今天的调整来看，很难说分时级别的震荡已经结束。甚至开始导致30分钟级别开始出现指标的钝化。所以接下来能否继续放量对于行情的方向而言，仍然很重要。





其实往大了看，真正压制行情的因素已经消除。之前资金之所以等待，很大程度在于一季报带来的不确定性。毕竟去年一季度的低基数，让今年的一季报增长充满不确定因素。而随着这个因素落地，该分化分化该完成估值切换的，就可以放心启动。





所以现在这个位置，市场的重新走强，我们认为是有着基本面联动的。拉升时早晚的问题，目前其实还是摆正心态。





板块和个股方面。昨日汽车产业链高潮后，今日迎来分化；白酒大消费板块领涨，部分资金回流碳中和、次新、医美等前期热点题材，顺控发展涨停。高位股全线走弱，昨日4连板个股全部跌停，热景生物也冲高大跌





整体来看，还是没有真正形成破局的走势，大家还是记住之前讲的——不要见到阳线就忘乎所以，碰到大跌就暗自神伤。