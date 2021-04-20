昨天咱们提示了，市场5分钟至15分钟级别存在顶背离的信号这个信号肯定是需要通过盘中的震荡来释放的。早潘的回踩基本上就是对技术面的回应。





但是从技术的修复上看，这种回应还不够。导致30分钟级别开始出现指标的钝化。所以接下来能否继续放量对于行情的方向而言，仍然很重要。





其实往大了看，真正压制行情的因素已经消除。之前资金之所以等待，很大程度在于一季报带来的不确定性。毕竟去年一季度的低基数，让今年的一季报增长充满不确定因素。而随着这个因素落地，该分化分化该完成估值切换的，就可以放心启动。





所以现在这个位置，市场的重新走强，我们认为是有着基本面联动的。





消息面上华为造车带动了行情的发酵，但实际上看，板块上领跑的是修整多日的核心资产主线的回归，这与我们之前的判断是不谋而合的。





隔夜消息方面，方星海出席博鳌论坛，对外资发表了很多看法！说要创造条件吸引外资，但要做好防范工作，防止外资大进大出，造成A股市场的不稳定..这些都没毛病，任何国家都会这样做，这也是一种警示，我的主场我做主。





但“外资账户如果造成股市大幅波动，我们可以暂停它交易”这句，虽然话说的真硬气，但引发一些争议。有人说这是利好，只许外资涨，不许外资做空；也有说这是敲打，会被解读为干预市场，对外资重仓股带来情绪利空。





我认为大家还是要一体两面的看待问题。





第一，中国目前是全球数一数二的市场，我们几十万亿体量的资本市场，其涨跌不能依赖几百亿外资的波动。这是个笑话。





第二，16年的疯熊本身对于监管以及市场成长来说，都是警钟长鸣，资金引导市场以及市场引导资金本身应该是互利。而决不能变成前者绑架后者的关系。





第三，我个人更愿意将这个表态，当做是对于国内内资的一种期望——A股真正的强大，需要我们内资机构发自内心的站起来。不要顾影自怜仰人鼻息。