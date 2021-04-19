继机构抱团的白酒上周开启反弹后，本周开盘首日，机构抱团主线的锂电池、新能源车板块迎来爆发，天赐材料、天际股份、多氟多涨停，亿纬锂能、恩捷股份等涨逾7%。





上周最绝望的时候，我们反复在提醒大家——市场本质就是宽幅震荡，不要被行情的表象骗了。今天看这个判断毫无疑问是正确的。





不管是全球知名机构的大幅度加仓；北上资金的大幅度加仓；还是国内公募私募的大比例自购。本质上都证明一点——市场的主要参与者其实都非常看好当前位置的机会。





当然，这种看好传导至市场情绪，需要时间。毕竟是一个从分歧到共识的过程。但你可以说没看懂，却不能说没看到，无视这种情绪上的变化，必然被行情甩开。这也是我们自调整以来反复给大家讲的——战术上要谨慎，情绪上要乐观，操作上要谨慎，趋势上要积极。





创业板指涨幅扩大至3%，上证指数涨1.32%，深证成指涨2.37%。盘面上，旅游、无人驾驶、宁德时代概念、特斯拉等概念涨幅居前，海南、养殖、二胎、医美等板块跌幅居前。截至目前北向资金净流入超100亿元。





技术上，尤其创业板这个回踩之后加速的感觉是对的。美中不足是成交没有放大。通常这种走势，后续还会惯性上攻，但一定注意真正放量的时候，有一定可能是阶段性反弹的高点。





其实时间节点上来说，市场这个位置的发力也符合一直以来我们的判断——即压制行情情绪的关键因素，其实是一季报。而随着一季报的明朗，大量超预期或者符合预期的品种，甩掉包袱了。





毕竟，去年一季度的回落太明显，业绩能否真的实现高增，这是目前大家要关注的问题。





不过，技术上，大家要注意一下5分钟级别的背离，可能会导致接下来盘中的波动，不过只要成交能够跟上，整个市场的方向没有什么太大的问题。





今天来看电气仪表、无线耳机、消费电子、汽车电子、新能源车、元器件、生物疫苗等相当活跃。主要的机会集中在了汽车板块，毕竟周末利好吹风还是太强大。





总的来说，稳中向好，不要冒进，但情绪上要乐观起来