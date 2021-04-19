加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：133,960,716
  • 关注人气：204,527
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

全面反攻的号角吹响了吗

(2021-04-19 11:20:23)
转载
上周最绝望的时候，我们反复在提醒大家——市场本质就是宽幅震荡，不要被行情的表象骗了。今天看这个判断毫无疑问是正确的。

上证涨超1.2%，深证涨超2.3%，创业板涨超3%，量能上，上证成交1860亿，深证成交2600亿，创业板成交800亿，两市成交近4500亿，今日量能有放量突破的意思

尤其创业板这个回踩之后加速的感觉是对的。但重头戏是午后的成交能否跟上。其实时间节点上来说，也符合一直以来我们的判断——即压制行情情绪的关键因素，其实是一季报。而随着一季报的明朗，大量超预期或者符合预期的品种，甩掉包袱了。

毕竟，去年一季度的回落太明显，业绩能否真的实现高增，这是目前大家要关注肚饿问题。

不过，技术上，大家还是要关注10点10以后的指数上涨MACD完全背离到现在，这样的上涨可能就会出现回落。所以我们说，关键点其实是在下半场。

今天来看电气仪表、无线耳机、消费电子、汽车电子、新能源车、元器件、生物疫苗等相当活跃。主要的机会集中在了汽车板块，毕竟周末利好吹风还是太强大。

但是其他跟风就不太好下手，因为太多一字板，其余机会应该是反弹，如碳交易，次新，甚至今天上午走弱的二胎与医美，尤其是医美板块，现在不能说结束，我感觉下午最有机会的还是医美板块的回流，大家最好盯好这个板块，目前还无一家涨停，下午第一个涨停可能就是反攻号角。

总的来说，稳中向好，不要冒进，但情绪上要乐观起来

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有