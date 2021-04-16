统计局公布一季度的宏观数据，一季度中国GDP同比增长18.3% 预期18.5%





不少人看增速喜人，但是要注意一下，20年一季度我们可是遭遇了疫情的突袭。当年一季度GDP可是比19年跌了6.8%，是92年采用国民账户核算体系以来的首次下跌，跌到了3.15万亿美刀。啥概念？19年四季度的GDP是4.24万亿美刀，消失了超万亿美刀。一般来说春节假期经济增速会降低15%到20%左右，但20年一季度的数据明显有点自由落体了。这个数字其实就能反映出抗疫防疫的巨大经济成本。





现在经过一年的疫情控制，经济活动基本恢复正常，两位数的同比增长很正常。换言之，常态100，去年某月跌到90，今年同一月份再回到100，同比增长都有11.11%。所以真正应该关注的是环比增长，也就是这个季度和上个季度的对比。





按这个数据来看，21年一季度GDP与20年四季度的GDP环比增长是0.6%。把春节假期和就地过年等因素考虑在内，这个数字不坏，但也不算很好，符合统计局说的“稳中向好”。3月的制造业PMI是51.9，连续13个月枯荣线以上，可以了。第二产业两年平均增长率达6%，是这次经济复苏的主力。





所以总体还处于恢复性增长阶段，摔一跤刚站起来，还没进入跳的更高的状态。说句题外话，这也从侧面说明，刺激政策不能停，国外的情形也类似，刺激经济的措施仍然会持续下去，其实我们的政策制定，可以更积极一些。





但是无论如何，这样的宏观数据，至少不应该被当做资本市场继续萎靡的借口的。





可就今天市场的表现来说，就显得比较尴尬了。震荡分化、虽然是普涨，但是成交量仍然非常一般。





客观讲，就是整个宽幅震荡周期内的一次小波动。题材上看，今天无论是二胎，数字货币或是医美前排都太一致，就连汽车也很一致，这种一致的情况做接力要么做不上，要不就是差劲。所以普涨留给下周一的摊子并不太好看。





其实要我说，眼下这个时期对于投资者而言是最危险的。





这个危险从两个角度来说。





第一，如果盲目出手，很容易会被最后一跌或者底部震荡给套死。结果真的行情来的时候人家在赚钱，你在等着回本。





第二，如果完全观望，很容易会错过进场机会，完美踏空。就像我们说的，至暗时刻往往最邻近拐点。





所以当前位置的市场要参与，但参与的过程中，心态要摆正。





给大家分享几个消息：





1.全球最大的中国股票基金“瑞银（卢森堡）中国精选股票基金（美元）”3月增持贵州茅台，3月31日基金持有贵州茅台的股份数较2月底增加了14.96%。





2.截至3月底，私募基金平均股票仓位70.52%，环比下降2.87个百分点。主要加仓了食品饮料、房地产、制药等板块。





3.基金公司今年已自购11亿元，3月份自购总量达今年来单月高峰。





其实我们之前反复给大家讲过，核心资产的主线回归是市场必然，尤其只要你认为牛市没有结束，就必须上涨。而过去调整的过程中，实际上大资金的动向给了我们很大的参考价值。





几个因素吧，我们认为首先市场一定是已经进入底部区间。后续如果走出行情，那么核心资产必然回归。那么对于大家来说，当前的操作，就应该是以震荡为背景的，针对核心资产主线的布局。





而这个建仓的周期要尽可能的拉长。其实观点还是没有变化。大家一定要重视