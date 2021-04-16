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当前是最“危险”的窗口

(2021-04-16 12:44:32)
转载
大小盘股早盘分化，创业板指盘中跌超1%，主要受宁德时代等部分权重股拖累，两市个股呈普涨格局，涨幅超9%个股逾60家

说人气有所回暖，我觉得只能算是复述了表象，毕竟成交量上仍然没看到放量的信号。其实眼下这个时期对于投资者而言是最危险的。

这个危险从两个角度来说。

第一，如果盲目出手，很容易会被最后一跌或者底部震荡给套死。结果真的行情来的时候人家在赚钱，你在等着回本。

第二，如果完全观望，很容易会错过进场机会，完美踏空。就像我们说的，至暗时刻往往最邻近拐点。

所以当前位置的市场要参与，但参与的过程中，心态要摆正。

从消息面上看，全球最大的中国股票基金“瑞银（卢森堡）中国精选股票基金（美元）”3月增持贵州茅台，3月31日基金持有贵州茅台的股份数较2月底增加了14.96%。截至3月底，私募基金平均股票仓位70.52%，环比下降2.87个百分点。主要加仓了食品饮料、房地产、制药等板块。

其实我们之前反复给大家讲过，核心资产的主线回归是市场必然，尤其只要你认为牛市没有结束，就必须上涨。而过去调整的过程中，实际上大资金的动向给了我们很大的参考价值。

同时，基金公司今年已自购11亿元，3月份自购总量达今年来单月高峰。

几个因素吧，我们认为首先市场一定是已经进入底部区间。后续如果走出行情，那么核心资产必然回归。那么对于大家来说，当前的操作，就应该是以震荡为背景的，针对核心资产主线的布局。

而这个建仓的周期要尽可能的拉长。其实观点还是没有变化。大家一定要重视

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