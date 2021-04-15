早上看到一份数据。





据统计，以4月13日的成交额为例，科创板交易的261家公司，有173家当日成交额小于5,000万，占比高达66.28%。173家公司，恒誉环保和迈得医疗当日成交额仅为293.17万元和368.72万元，要知道恒誉环保去年7月才上市，半年多时间便已经僵尸了。当日成交额500-1000万的有37家，1000-2000万元的有59家，2000-5000万元的有70家，昨日成交额超过5亿元的仅有6家。





很多盆友说怎么看？





能怎么看？拍着手看！





过去有点什么事情都赖散户，散户需要教育，散户需要开化，市场不需要散户，都是散户拖了后腿。散户相对于中国A股，就是草皮相对于中国男足——你永远不知道散户该保持什么样的姿势，才能不让对方在“草皮太滑”、“草皮不滑”、“草皮即滑又不滑”之间找到借口。





现在好了，科创板来了，50万门槛，直接宣告一般散户只能看着机构吃肉。有钱人自己一桌玩去吧~我这个愤恨啊！！！然后终于摆脱了散户骚扰的机构盆友们，终于可以大展拳脚的时候，duang的一下变成了僵尸股？？？





这？？？这回你们要脸了吗？





所以为什么前几年一直有事儿没事儿cue散户，今年都老老实实闭嘴了。因为聪明的智商又占领高地了？？？不是，因为打脸打得都快要嗝屁了！！





所以怎么看？拍着手看！不光要为机构拍手！还要为监管鼓掌！有关领导们废寝忘食搞这么一个市场出来，给我们散户正名，为我们底层撑腰，还能说什么？？





良心！！





至于说市场，昨天咱们已经讲得非常明白了，大白马急跌是至暗时刻，这个阶段是情绪最弱的时刻，但也是临近拐点的时刻。





对于很多有业绩支撑，特别是第一季度有业绩大幅增长预期，技术性超跌的品种已经跌出来了中长期布局埋伏机会所以继续坚守越跌越买，逢低分仓埋伏的策略。但不要一次性赌底，要尽可能的把进场周期拉长