先说个新闻，真的是乐死了——4月13日，日本政府正式决定将核污水排海，美国国务院发言人内德·普赖斯和美国务卿布林肯随后相继发推对日本这一决定表示“赞赏”和“感谢”。然而，据美国食品药品管理局（FDA）此前更新的第99-33进口警示，一系列日本食品仍被禁止进入美国。





老美，不愧是你啊，中外驰名双标。没啥可说的，你永远没办法战胜一个真正的傻X，因为对方会迅速把你和他的对线拉到他这个层次，然后通过自己丰富的经验打败你。所以我们要做的是——表明态度和立场，然后加速建设自身。





回到市场上来，每天杀一个白马股祭天还在继续。





今天轮到恒瑞医药。该股上午单边下行，一度大跌超7%。最为重要的是，恒瑞医药盘中一度急速杀跌，大型医药股药明康德、片仔癀、康龙化成等也都被吓趴下了。巧合的是，疫苗龙头康希诺今天早盘也遭遇利空袭击，A股和H股全线暴跌。午后，在公司的澄清之下股价有所回稳，但仍未完全收复失地。从持仓来看，近期杀跌的白马股皆是机构重仓股。其中不乏一些顶流基金。





这其实是符合我们之前的判断的——这就是顺丰控股黑天鹅的蝴蝶效应了。在没有利空的情况下，抱团股的急速杀跌，很可能是部分基金因为黑天鹅导致的被动强平。





这个阶段应该被视为整个市场尤其是大资金的至暗时刻。因为最大的风险已经结束，但是人气最羸弱的阶段遭遇利空突袭而产生的最后一跌。





而这种最后一跌往往是不可持续的。比如昨天闪崩的中国中免，今天基本上收复。午后跳水的海康威视，也基本上收复失地。昨天跳水的宋城演艺，今天拉了6%。情绪翻转往往就在最极端的时刻出现。所以，白马股的轮番跳水，应该被当做是人气触底前的最后一次风险释放。





当然这个过程可能会持续一段时间，并且最终在某个标志性的节点最终完成拐点。所以我们不鼓励这个阶段大家去抄底，还是那个观点，这个位置跌下来会有支撑，但是无量上涨一定要小心。





所以当大家真的遇到下跌的时候，要做到的是不恐慌。但建仓一定要尽可能的拉长操作周期。





一日游还是在进一步消磨市场耐性。轮动下的话不管是任何题材，要做最好也只做龙头，其他不要做跟风，跟风很容易被埋





总的来说，至暗时刻已经来到，春节至今大家的坚守开始能够看到希望的曙光了