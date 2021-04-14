每天杀一个白马股祭天。





今天轮到恒顺。这就是顺丰控股黑天鹅的蝴蝶效应了。在没有利空的情况下，抱团股的急速杀跌，很可能是部分基金因为黑天鹅导致的被动强平。





这个阶段应该被视为整个市场尤其是大资金的至暗时刻。因为最大的风险已经结束，但是人气最羸弱的阶段遭遇利空突袭而产生的最后一跌。





而这种最后一跌往往是不可持续的。比如昨天闪崩的中国中免，今天基本上收复。白马股的轮番跳水，应该被当做是人气触底前的最后一次风险释放。





我们还是那个观点，这个位置跌下来会有支撑，但是无量上涨一定要小心。





所以当大家真的遇到下跌的时候，不要过于恐慌。





但操作上不要盲目，建仓周期一定要尽可能拉长。像昨天盘面上的高光品种，那些高位碳中和以及次新股，是今日主要杀跌区域。资金拉的主要是低位的，其中医美和首板次新最强，其他电商，核污染等龙头个股表现。大票京东方，中国中免，宁德时代等核心轮动上涨。





一日游还是在进一步消磨市场耐性。轮动下的话不管是任何题材，要做最好也只做龙头，其他不要做跟风，跟风很容易被埋





总的来说，至暗时刻已经来到，春节至今大家的坚守开始能够看到希望的曙光了