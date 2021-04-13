啊，我爱死这个魔幻的世界了。





今天上午，日本召开内阁会议，正式决定将东京电力公司福岛第一核电站内储存的核废水排放入海。新闻曝出来，一句WTF还没说出口，紧随其后美国务院回应称支持日本政府的决定，并表示该做法符合全球公认的核安全标准





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之前不少文章分析过，太平洋洋流的推动下，福岛核废水的第一站就是美国沿岸。所以老美这一出儿，是嫌X战警不够多了？还是看绿巨人看得掏心窝了？





实际上，我们再把时间回溯一点会发现，世上本没有无缘无故的爱，老美的表态，其实是真正做到了知行合一——4月3日新闻，美国佛罗里达州一个废水池发生部分破裂、导致污水泄露，造成有多达6亿加仑、约227万吨有毒废水突然涌入佛罗里达州坦帕湾附近地区。





你137万吨的核废水，在我美利坚227万吨含有放射性及致癌物的污水面前，就是个弟弟！所以必须同意。





日本这事儿看了很多人在讲，但没几个人真正讲明白，岛国这一波操作究竟恶心在何处。也许十年确实是太久了，以至于日本当局觉得鞠个躬就可以让全世界忘记一切，一起干了这碗伽马射线。但互联网确实是存在记忆的。





2011年的3月，日本东北地方外海130公里处发生了史无前例的9.1级地震，地震引发了剧烈的海啸，日本东部沿海几乎被10米高的巨浪洗卷。而这其中包括坐落在福岛的一号、二号核电站。当然，作为一个地震多发的国家，加上有着前苏联切尔诺贝利的教训，福岛核电站在设计过程中早就考虑了防震措施。





核电站检测到地震波，马上自动关停了反应堆。但核裂变的反应原理，决定了即便反应堆关停，堆芯核燃料仍然会在残余的中子轰击中继续发出热量。这个过程会持续直至所有的中子被控制棒吸收（这里涉及到的内容比较专业，大家理解为关停后还会一段时间内放热就行了）。





于是，这个发挥余热的阶段，最重要的就是要保证冷却水的持续灌入，避免堆芯温度过高，造成熔毁。但福岛的问题就是这个时候出现的——原本用于为堆芯紧急供电的应急系统，被呼啸而来的13米巨浪直接冲毁——1、2、4号机失去了全部外接电源，3号机仅剩直流电源。





失去电源，冷却系统全部瘫痪，很快反应堆内水杯烧干，堆芯开始融化。水蒸气在高温和辐射的作用下开始与包括核燃料的金属外壳生成氢气。反应堆内部压力升高，这个时候如果反应堆被涨破，涌入的氧气与氢气混合极有可能发生爆燃（高中化学老师狂喜），那就意味着核电站的爆炸。





然后日本人的骚操作就开始了。





1.防控首先是恢复供电，但东京电力公司直至海啸以及断电两个小时后，才派出电源车，然后发现电源车因为海啸进不去灾区。然后驻日美军和自卫队发现手头的直升机升力不足吊不起电源。然后日本另一家东北电力公司支援从另一条路把电源终于送了进去。然后。。。。电源不配套。。。





2.第二天14时30分，厂长决定对内部压力最大的一号机实施泄压，放射性氢气涌入一号机厂房，并在稍晚些时候于厂房引发爆炸。这个画面被媒体摄像机捕捉到，也是直到这个时候，当时的日本首相菅直人才知道问题的严重性——之前几乎无人上报。事实上，秉承工匠精神的东京电力自事故之后所做的最大努力——就是尽全力掩盖事故。





3.爆炸导致之前好不容易铺设的供电设备被摧毁。之后的三天，相继上演的就是，1号厂房炸，1号厂房炸，一号厂房炸完了3号厂房炸。。。。直至四个厂房屋顶都被炸上天。。。然后，一直没有泄压成功的2号机在持续升高的压力下，反应堆安全壳终于被撑破。而这三天内，秉承工匠精神的东京电力的高层真正做到了四个字——束手无策。





4.哦不，东电还是做了一件事儿——申请所有人员撤出电厂，防止出现人员伤亡。因为员工在他们的指挥下出现死亡。。。他，赔，不，起。。。。是的，工匠精神的赔不起。而这三个字，贯穿了福岛核事故至今，日本政府的全部骚操作。





5.福岛核事故是不是真的毫无对策？当然不是，甚至我们说福岛这件事儿的发生都过于魔幻。





（5.1）福岛建设时的日本盲目采购了美国的核电站设计方案，但是人家是沙漠里面的，核电站主要考虑是放流沙，不是他妈放水。。。。建设过程中东电把35m高的一段沿岸峭壁削去了十米以方便运载建筑设备，不这么做，核电站紧急设备可能还有救





（5.2）08年，日本地震调查研究促进会总部经过研究，提出一个分析模型，这个分析模型显示，如果日本岩手县附近发生如1896年明治三陆冲那样大的地震（8.3级），那么福岛核电厂附近海域的海啸将达到惊人的15米，这么高的海浪足以淹没整个福岛第一核电厂！并且给出了明确的建议——修大堤。但东电公司给的答复非常明确——花钱太多，滚——“不会为这种一百年内都发挥不了作用的海堤花这么多钱”，然后三年后，海啸来了。





（5.3）2009年，日本土木工程学会通过研究，他们认为福岛应该至少将福岛海堤防海啸的标准提高了6.1米。可是当土木工程学会将自己的研究报告告诉东京电力公司时，东电的领导想都没想就拒绝了：“没事没事，就算有这么高的海水漫过来，我们直接用海水泵向海里排水，也能保证核电站不被淹没。”是啊，他们没想过没电了怎么开水泵这件事儿，可能是准备用勺子舀。





6.福岛在当时最迫切的就是给堆芯降温，降温最直接的办法，也是后续所使用的办法就是——直接引入海水淹没反应堆来稳定住堆芯温度。但这个办法直至东电申请全数撤离也没有被上报——因为灌入海水就意味着价值数亿的反应堆成为废品。这是一家秉承着“生死看淡、赔钱不干”的工匠精神的霓虹企业。板载！





7.直至事故发生的6天后，一号机氢气爆炸，彻底宣告没救，日本政府才姗姗来迟，终于选择强制灌入海水。但为时已晚





8.因为反应堆干烧了6天，堆芯已经熔化，核裂变反应不可能终止。这也就意味着在核反应终止前必须持续灌入海水降温冷却。这也就是福岛核废水的来源。





9.早期事故处理阶段，东电的大量核废水根本没有配置储存方式，于是3月17日开始注水冷却后，直至6六月底一直向大海排污。。。不得不说，你熟悉这一段操作，再看今天的新闻，只能感叹，真是他妈传统艺能了。





10.时间线我们要拉到现在，很多人看到了东电和日本政府对倾倒废水所谓的“别无他法”，但真正懂得翻译翻译的，那叫做“我怕花钱”。以东电目前官方披露的数据，其每天产生的冷却水是140吨。一年按365天算，就是5.11万吨。一百年也就是511万吨。目前东电已经造了137万吨的存储设备，换言之，只要再修4倍大小的储水罐，未来一百年就不用担心了。。。。但是人家怕花钱啊。





11.在2016年就有机构提出了非常详尽的净化方案，包括把核废水经过电解变成氢气和氧气然后再排放进大气，这些方案的效果能真正达到安全排放，结果日本政府连评估都不评估，一听报价觉得成本太高，直接放弃了。





所以，遇到这么一个会过日子、珍爱（自己）生命、要钱优于要脸的公司，还能说什么呢？？？





以至于这几天看到网上不少人发文佐证东电和日本政府太难了。。。。我都怀疑究竟自己是瞎了还是疯了。。。可能是我喝的铯-136还不够酱香吧。。。。













咳咳，好了，今天这事儿实在是过于魔幻，所以我说得多了些。最后聊聊市场。





两市今天表现，只能说叫继续磨。沪指不温不火，创业板在率先回踩了震荡区间中轨之后展开反弹。但第一没放量，第二没形成突破，所以说到底，这就是一个看上去很美的面子工程，没啥实质性意义。中午我们就给大家明确指出了这一点，所以午后的回落应该说是顺理成章的。





所以我们还是继续给大家强调底线思维。





不跌破底线或者不放量突破，就无视指数波动，做好震荡周期中，优质个股的低吸操作。建仓周期要拉的足够长。





大小盘盘股分化为主，创业板权重股一路高走，以宁德时代，泸州老窖等基金股抱团反抽为主。说实话，就核心资产这些抱团品种。3月份一口气下跌将近30%，且不说价格是否合理，就在目前这种没啥实质利空的背景下，即使要再创新低也还需要一定做空勇气的。





但顺丰的黑天鹅开始发酵了，午后中国中免跳水跌停，宋城演艺闪崩11%，目前没有看到利空，很可能是某些抱团基金，因为顺丰爆仓了，只能不计成本出货了。这在接下来的行情，会成为新的不确定性。整体而言还是太弱了。





多一点耐心吧。