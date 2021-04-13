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行情还是太弱了

(2021-04-13 11:55:06)
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两市今天表现，只能说叫继续磨。沪指不温不火，创业板在率先回踩了震荡区间中轨之后展开反弹。你说幅度吧，也不小。但是你说量能吧，确实是没有。而且你说指数层面上有任何的突破吗？也并没有达成。

所以说到底，这就是一个看上去很美的面子工程，没啥实质性意义。我们还是继续给大家强调底线思维。

不跌破底线或者不放量突破，就无视指数波动，做好震荡周期中，优质个股的低吸操作。建仓周期要拉的足够长。

大小盘盘股分化为主，创业板权重股一路高走，以宁德时代，泸州老窖等基金股抱团反抽为主。

说实话，就核心资产这些抱团品种。3月份一口气下跌将近30%，且不说价格是否合理，就在目前这种没啥实质利空的背景下，即使要再创新低也还需要一定做空勇气的。

题材方面，继续退潮期为主，高位股都走一日游行情，昨天最强的，今天最弱，市场不愿意参与接力，人气股无法持续打出空间，盘接力氛围较差。这几天的市场，基本上就是好看不好做，所有凑热闹的都会死的很惨。只不过早晚的问题。所以与其盲目的追逐热点，不如踏踏实实做好手中的品种。

尤其大家看看反例，一旦被分化的人气股美邦服饰，豫能控股就进入补跌状态，接力成功的也未必有肉，市场容错率实在是太低。

今天走出最强股，有一字的金发拉比，板上换手，神仙打架，8连板，但是这种票对普通投资者有意义吗？

午盘收市前，多只高位股尝试放量回封，国光连锁，迎丰股份，市场连续弱势，有部分资金开始做多博退潮期中期的反抽。总的来说，还是太弱了

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