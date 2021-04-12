周五说了，市场跌回了震荡区间，除非周一能够放量收复，不然就是向下寻找支撑，而这个支撑，要先看3350。





从前面看，一直没有放量的拉升，本质市场的宽幅震荡格局就没有被打破，所以破局信号出现前，往复的盘整是必然现象，没必要过度的解读，没必要过度的恐慌。





消息面上，几个因素压制着行情。其一就是顺丰控股作为此前市场高度看好的行业龙头，直接爆了黑天鹅，加上上周五的跌停，股价自高位已经腰斩。叠加一季报的档口，这一搞，不仅仅是搞死了物流板块，也进一步压缩了市场的风向偏好。同时把前几天开始升温的对于抱团股的关注又一次给泼了瓢冷水。





市场对于一季报的观望情绪进一步升温。这成为了整体偏好下行的关键。除了顺丰之外，例如索菲亚，整个家居板块大跌，例如华昌化工，直接干死了化工板块。





顺丰之外，三月份社融的不及预期，也成为了压制整个市场的原因。这等于是变相证明了流动性的收紧成果。





不过上述两个问题来看，顺丰自己表态，亏损是因为春节响应就地过年，给员工补贴了十个亿。而社融数据就不用说了，你想啊，股市跌了，大家没信心，当然更不敢消费了，数据能好看？所以一轮牛市才是包治百病的良药。





次新这块的下跌，和小黑屋复牌有关系。市场总龙头顺控发展具体是不是后天出来不清楚，按照首次特停一般停一周的情况那么就是周三复牌，一旦放出来其他高位次新就会倒霉，所以今天大跌的次新估计也有这方面原因，不想等到明天今天就提前收割。





但借口再多，弱鸡就是原罪。市场本身还是太弱了。





所以还是维持我们给大家的“底线思维”。周五市场跌破了强弱分界线，那么减仓，等待3350企稳接回。如果3350进一步被跌破，那么要进一步减仓观望。就这么简单。





指数不跌破底线，就无视指数，指数跌破底线，或者明确的强势暴起才有意义。这就是缩量震荡行情的真谛。