周五说了，市场跌回了震荡区间，除非周一能够收复，不然就是向下寻找支撑，而这个支撑，要先看3350。





从前面看，一直没有放量的拉升，本质市场的宽幅震荡格局就没有呗打破，所以破局信号出现前，往复的盘整是必然现象，没必要过度的解读，没必要过度的恐慌。





我们给大家的策略仍然是底线思维。周五市场跌破了强弱分界线，那么减仓，等待3350企稳接回。如果3350进一步被跌破，那么要进一步减仓观望。就这么简单。





指数不跌破底线，就无视指数，指数跌破底线，或者明确的强势暴起才有意义。这就是缩量震荡行情的真谛。





今日早盘两市冲高回落，创业板指一度跌近2%，个股普跌；海南板块领涨，受消息刺激影响，水产、电商等开盘表现较强，盘中没有进一步发酵；





电力、煤炭、钢铁股等周期股持续走强，长源电力5连板；次新、航运概念等板块则大幅走弱；截至午间收盘，上证指数跌0.81%，深证成指跌1.72%，创业板指跌1.53%。 两市半天成交4772亿，外资净买入13.48亿。





从热点上看，周期的炒作开始流入煤炭钢铁，这两个板块就是典型的弱势概念。能够涨起来，说明整体市场的风险偏好是真的很低。所以不要有太多的非分之想。





盘面上，大长腿和低位加速共存，市场说明情绪处在退潮期。后面市场要么一路退潮，市场不断的压缩空间高度，要么就是退潮几天之后，那些以补涨身份启动的题材内能有一个走出持续性的，那就得看哪个题材龙头个股加速后能弱转强了。