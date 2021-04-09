又扬眉吐气了，又独立行情了。只不过这次是独立下跌。万花丛中一点绿，众人皆嗨我独毙。





昨晚欧股美股新高，今天日股新高，全世界股市都在涨，就大A和港股在跌。连套路都不带换的——A50蹲，A50蹲，A50蹲完了抱团蹲，抱团蹲，抱团蹲，抱团蹲完了全都蹲。。。





最不可思议的是，连日本这种都准备直接核废水排入大海的主儿都能上涨，A股为什么要跌？日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。





回顾一下整个福岛核电站事故这十年来日本政府的一系列操作，堪称是标准意义上的不负责任全力甩锅——





第一阶段：福岛核电站没有问题





第二阶段：也许有事发生，但是我们不应该采取行动





第三阶段：我们应该行动，但是因为种种原因，什么都做不了





第四阶段：也许当初泄露可以做点什么，但是现在只能排放到海里了，因为现在已经太迟了





对不起，鞠躬!动作熟练地让人想骂人。





全天看下来，市场重新回归震荡区间内。周一如果不反弹收复，那么留给市场的时间又不多了。





大家问怎么操作。我还是那句话，这个位置淡化指数，看个股。对指数要保持底线思维，不跌破底线就没什么可看性。对于个股要有逆向思维。跌下来要分批补，涨上去要注意出。





这是弱势震荡行情中的生存法则。





建仓周期要尽可能的拉长，不要盲目的冲动。当然，今天不是全没好事。





第十三届哥伦比亚大学中国商业论坛于2021年4月7日至4月10日举行。清华大学法学院教授高西庆批驳了“中国散户不成熟”的观点。“有很多人说中国的散户不成熟，胡说八道，中国散户在全世界来看都是最成熟的散户，我跟他们聊天，他们懂得术语比我多多了”。





高老其实说了句良心话，A股的股民很可能是全世界素质最高的散户投资者。因为随着这几年的年轻化，学习能力，认知水平，对投资的理解，本质上都是空前的提高。加上我们国家散户群体的庞大，才有了更多的思维碰撞的机会，这使得中国股民在投资的过程中，往往能够快速的学习到更多、更全面的东西。





但单单股民成熟有什么用呢？什么时候我们的市场能够更加成熟？什么时候掌握定价权的机构能够更加成熟？什么时候我们的机构们不再仰洋大人鼻息？





一个新冠疫情，明明我们有着比全世界更成功的防疫和经济复苏，但A股硬是被按在地上摩擦生热。这里面的问题是需要大家反思的。





过去有点问题就说是散户多，不够成熟，今天终于有人说句良心话。说实在的，A股最低迷的时刻——贸易战、疫情、各种突发事件。。。机构全都膝盖软，而真正拿着真金白银体现对于国家的信任，对未来的坚定的，都是我们散户投资者！





面对这样一个群体，天天除了收割就是甩锅。不觉得羞愧吗？！