我们在最近几天不断的给大家提示——核心资产、核心资产、核心资产！！！





今天白酒的反弹，是对我们的坚持，最好的印证和鼓励。白酒这个位置的反弹，其实非常说明问题。证明了底部长达一个月的反复震荡拉锯，基本上已经是市场对于消费类龙头企业安全区间的共识了。





因此，在连续两条回调的回踩之后，快速走出一波反弹。这就是我们给大家说的——白酒冲高要注意减仓，但是只要回踩一定要记住接回。









建议听了话赚到钱的小伙伴举起小手给我们点个赞。建议看到了没听话的小伙伴举起小手给我们点个分享，让我们的观点能够被更多人看到。我们一起聚沙成塔









我们还要和大家说，接下来的反弹恐怕也不会一蹴而就，还会有反复的拉锯。所以只要市场没有放大量，操作的策略上我们就应该保持不变。切勿一涨忘乎所以，一跌哭爹喊娘。战略定力！朋友们！





市场还是之前讲的问题——没有量，所有的指数层面的涨跌都是虚妄。





所以这个阶段，如果大家要做，我觉得首要任务，就是要对指数有底线思维——什么意思呢：只要市场指数层面不跌破某个点位，那么就无视它在短时间内的反复横跳。具体在我而言，这两个点位，我定在3450和3340。前者是决定了是突破回踩还是回归整理区间的分界线。后者是整体行情的安全线。





这两个位置第一个破了适当减仓，第二个位置能站稳就要接回，跌破了要继续减仓等企稳。





而底线之上，也建议大家两条腿走路。





第一条腿，是大腿！就是要继续做好核心资产的震荡布局，进场周期要拉长，要有耐心。





为什么说白酒一定还有分化？这个假期和最近几天，我们团队深入对消费行业做了一次走访调研，与很多上市公司的高层进行了接洽。说实话，收获颇丰。也说实话，我们走访了解到的内容，与目前很多媒体披露的完全不同。行业的竞争非常激烈，而且很多厂家做出了完全不同的产品、营销策略。这些策略有一些确实能够感受到，会带来起死回生的效能。而有一些以我们的经验判断很可能未来会出比较大的问题。





所以大家看到为什么目前消费品龙头还在震荡，一方面是因为估值的压力——反弹就承压，市场在等待季报带动的估值切换。另一方面我们认为从调研了解到的信息来看，行业内部的分化会进一步加剧。这个分化也许不会在今年上半年体现，但很可能成为未来市场估价天壤之别的核心原因。





当然，这方面的内容，我们会在本周周末给学员的策略会中做全面的梳理和分享，也会在接下来的时间内，进一步对相关企业进行深入的跟踪和接触。有兴趣的朋友，请关注我们的文章。





第二条腿，就是大家如果做热门，就一定要追最热门，但切记控制仓位和止盈止损。





这两点做好了，是生存的基础。