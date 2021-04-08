早盘两市低开高走，创业板盘中一度涨逾1%，截至午间收盘，上证指数涨0.19%，深证成指涨0.16%，创业板指涨0.86%。两市半天成交4688亿，外资净卖出14.93亿。





市场还是之前讲的问题——没有量，所有的指数层面的涨跌都是虚妄。





所以这个阶段，如果大家要做，我觉得首要任务，就是要对指数有底线思维——什么意思呢：只要市场指数层面不跌破某个点位，那么就无视它在短时间内的反复横跳。具体在我而言，这两个点位，我定在3450和3340。前者是决定了是突破回踩还是回归整理区间的分界线。后者是整体行情的安全线。





这两个位置第一个破了适当减仓，第二个位置能站稳就要接回，跌破了要继续减仓等企稳。





而底线之上，也建议大家两条腿走路。





受利好消息刺激影响，海南、医美板块上行，盘中券商异动，太平洋证券接近涨停；钢铁股持续大涨，板块内近10只个股涨停；燃气水务、碳中和板块走弱，电力早盘萎靡，市场跷跷板效应明显，题材后排股全线退潮。炒小炒差的钱也在往外逃了，比如豫能控股，昨天还封死涨停，今天就把人拍里面。涨停开盘，到跌5%，这是跌了15%！！





第一条腿，就是要继续做好核心资产的震荡布局，进场周期要拉长，要有耐心。这个假期和最近几天，我们团队深入对消费行业做了一次走访调研，很很多上市公司的高层进行了接洽。说实话，收获颇丰。也和大家讲一讲，为什么目前消费品龙头还在震荡，一方面是因为估值的压力。另一方面我们认为从调研了解到的信息来看，行业内部的分化确实还是在加剧。这个分化不会在今年体现，但很可能成为未来市场估价天壤之别的核心原因。这方面的内容，我们会在周末给大家做详细的解读。有兴趣的朋友，请关注我们的文章。





第二条腿，就是大家如果做热门，就一定要追最热门，但切记控制仓位和止盈止损。





这两点做好了，是生存的基础。