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无量后遗症开始显现

(2021-04-07 11:54:14)
转载
早盘两市小幅高开后下杀翻绿，以宁德时代、五粮液为首的抱团股集体回调，创业板一度跌逾2%

个股和题材表现活跃，受一季报超预期刺激，航运股大幅走高，氢能源概念则延续强势；个股方面，顺控发展停牌，美邦服饰9连板

截至午间收盘，上证指数跌0.53%，深证成指跌1.14%，创业板指跌1.36%失守2800点。两市半天成交4658亿，外资净卖出35.99亿。

这其实就是昨天给大家讲的缩量的问题。

看上去题材仍然在活跃，但实际上可操作性极差。少数抱团，其他高速轮动，没什么实际的操作价值。而只要市场不放量，这种局部加速的状态就还会持续。

但另一方面我觉得大家也要注意，我们反复划定的震荡区间上沿，现在成为了指数层面非常强势的支撑。沪指和创业板，早盘都在回踩后得到了响应。但量能还是太弱，这种级别的成交之下，勉强横盘尚可，想要打出反弹就比较难了。

总体来看，仍然是存量博弈，极少数活跃资金带动了个股走势，但是这种上涨不具备可操作价值。指数调整，情绪加速发酵的半天，盘面很多炸板，操作上要么就先手前排，要么就尽量做一些主线的低位补涨为主，谨慎盲目去接连续加速，或者做一些其它题材的切换，短线博弈午后或明天了，总体还是先手为主。

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