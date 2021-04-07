早盘两市小幅高开后下杀翻绿，以宁德时代、五粮液为首的抱团股集体回调，创业板一度跌逾2%





个股和题材表现活跃，受一季报超预期刺激，航运股大幅走高，氢能源概念则延续强势；个股方面，顺控发展停牌，美邦服饰9连板





截至午间收盘，上证指数跌0.53%，深证成指跌1.14%，创业板指跌1.36%失守2800点。两市半天成交4658亿，外资净卖出35.99亿。





这其实就是昨天给大家讲的缩量的问题。





看上去题材仍然在活跃，但实际上可操作性极差。少数抱团，其他高速轮动，没什么实际的操作价值。而只要市场不放量，这种局部加速的状态就还会持续。





但另一方面我觉得大家也要注意，我们反复划定的震荡区间上沿，现在成为了指数层面非常强势的支撑。沪指和创业板，早盘都在回踩后得到了响应。但量能还是太弱，这种级别的成交之下，勉强横盘尚可，想要打出反弹就比较难了。



