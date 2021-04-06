今日两市高开震荡走低，但市场情绪其实还好，涨幅超9%个股近百家；截至收盘，上证指数跌0.04%，深证成指跌0.28%，创业板指跌0.72%。午后无人驾驶、钛白粉、网络游戏板块较为活跃。氢能源概念全天强势，题材小票活跃，碳中和概念止跌企稳，龙头顺控发展15连板，前期强势股开尔新材大涨逾14%；造纸板块受涨价消息刺激继续大涨，盘面上，国防军工，光伏风电、云游戏、其他电子、中船系等板块涨幅居前





目前我比较在意的是成交量，上证指数震荡了两天的时间，今天量能创了2020年9月30日以来的量能新低，进入到地量阶段，反弹周期缺量会导致上行压力增加，不论对于什么品种而言，这种级别的成交都很难推升整体的持续性行情。因此题材可能再一次陷入反复腾挪的状态，这一点大家要特别留意。





换言之，缩量状态下，一天的市场涨跌比其实参考价值不大。随着量能的进一步收敛之后的行情会更加的磨叽，需要耐心。而无量上涨的涨幅，很多时候就像是泡沫。





一戳就破。





我们现在最大的期待，应该是今天的缩量下跌，是市场在完成对于震荡区间上沿的回踩！也只有这一个逻辑，才能确保后期的上涨是可持续的。





妖股方面龙头股顺控发展走出15连板，打出历史高度，也预示着今年题材连板接力的赚钱效应。但在我看来，这种走势其实恰恰是整体市场人气羸弱的体现。是活跃资金对于极少数标的的高度抱团行为。





实际上比较真实的体验，是对于近期市场——即便是踏准了行业和节奏，买不对股票，赚钱效应也非常惨淡。





因此，我们还是维持之前的观点，大家这个阶段，不妨把更多的时间，放在震荡行情中，对于核心资产主线的布局上。





再次给大家强调——小票不存在走出无视核心资产的独立大牛市行情。A股想要再启动，核心资产的回归是必然。