挺好，这回大家可以轻松一点的在假期休息一下了。





节前最后一个交易日，市场走出了上涨，尽管幅度有限。但节前收官的上涨有三点非常重要的信号。





第一，白酒作为最强势品种，以及上一轮行情的脊梁品种，宣告强势复苏。这对于整个市场的人气带动，是巨大的。





第二，周五涨幅虽然不大但创业板和沪指都相当于是夯实了对于昨天突破的形态确认。这是技术上一个好事。





第三，个股层面上涨家数首次反超下跌家数。尽管成交量仍然没有放大，但从个股走势上能够看出人气在逐步恢复。





而除了白酒之外，半导体作为去年另一个呼声最高的热门，今天的强势回归也和白酒形成了良性的互动。这些都是好事儿。





对于市场主线，我觉得我们一直以来的观点已经得到了市场的验证——我们从底部反复强调的核心资产主线完美的呈现了之前的预判，已经走出一波非常强劲的拉升。





像舍得反弹已经50%，汾酒40%，酒鬼30%。这一波说实话，没有去拼了命追高，而是踏踏实实耐下心来布局核心资产反弹的朋友，真的是稳稳地幸福。





反而追高一系列热门股的最后极大概率是成为了分母。





对于接下来的行情，我觉得有几点大家要注意。





第一，能否放量真的很重要，尤其主线回归之后， 量能如果不能很好地跟进，会限制反弹的高度，这也是今天早盘白酒第一波冲高之后有所回落的核心原因。假如市场目前仍然受到流动性、外围，以及估值等因素的影响。那么反复的拉锯仍然会在后续的行情中上演，大家不要盲目的乐观。





第二，我们维持之前的判断——题材股不存在大幅度走出独立大牛市的基础。或者说，市场想要进一步的走牛，不能依赖题材。原因还是我们说过很多次的——题材没有足够的体量来容纳未来涌入A股的庞大资金。而能够达成这一点的，目前看还是权重。





而权重里面，最白的白马，仍然是核心，其他的品种，会出现估值主导的反复轮动。





至于本轮行情何时启动，我觉得今天白酒的走势很能说明问题——大家其实都在等年报和一季报落地。来完成估值切换。因此，后面的行情我们说科宁是越来越好，这一点上，是最无可争议的。