今天三大指数早盘小幅高开，随后震荡上行延续反弹，半导体等科技股在消息刺激下崛起，创业板指不断走高，白酒股明显拉升，茅台股价重返2100元大关。在顺控发展14连板刺激下，次新股掀涨停潮，市场赚钱效应较好，沪指表现则稍显平淡，个股整体涨多跌少。临近午间收盘，指数高位振荡。午间收盘沪指涨0.43%，深成指涨1.16%，创业板涨1.58%。





板块方面，国产芯片、字节概念、白酒、次新股等领涨；棉花、电力、钢铁、中伊概念等领跌。半导体，次新股，前强反弹，新能源，服饰，数字货币，小米，抱团等等轮动飞快，两市共2271只个股上涨，56只个股涨停，除新股外涨停49只；1758只个股下跌，5只个股跌停。





整体来看，我们从底部反复强调的核心资产主线完美的呈现了之前的预判，已经走出一波非常强劲的拉升。





像舍得反弹已经50%，汾酒40%，酒鬼30%。这一波说实话，没有去拼了命追高，而是踏踏实实耐下心来布局核心资产反弹的朋友，真的是稳稳地幸福。





反而追高一系列热门股的最后极大概率是成为了分母。





整体来看，上证指数今日高开高走，直接突破了30日线的压力位，目前来看直逼3500点的压力位，上方还有一道关卡就是60日线了，午后关注大盘能否在3480点之上稳住。创业板指数今日跳空高开，依然没有补掉下方的缺口，在120日线附近受阻未能突破，依然还是缩量反弹的走势，午后关注能否在2850点以上稳住。