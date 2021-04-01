加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：133,794,415
  • 关注人气：204,529
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

技术突破+显著缩量=？？

(2021-04-01 15:54:13)
转载

今天这个行情有意思。创业板和沪指都完成了对于压力位的突破，但同时又都是缩量的。

这种情绪上的矛盾，我认为有一个解释。

即整体市场在方向上并没有分歧。但是多重原因影响下，年前作为助涨主力的公募，在操作上不像之前那么激进了。因此，反复拉锯，甚至缩量上涨才能够出现。

这一点我们同样可以从今天的异动股上看出来。

不知道大家注意没有，今天有很多老妖还魂。华银电力，合兴股份这种近一点的不说了。远的仁东控股，豫能控股，晋控电力。再远点远古银星能源，济民制药，海德股份都是历史上有过连板大涨短期涨幅惊人的基因。

妖股顺控发展也是再度涨停，新股开板后连续13个交易日涨停；公司昨晚公告称近期股价连续上涨已一定幅度偏离公司基本面情况。

妖股异动，市场跌多涨少，指数大涨甚至突破关键，这些基本上都符合我们前面对于市场的分析。这个时候大家反而要特别注意几点。

第一，底部区间基本上已经确定了，当前位置在没有新的变化的前提下，基本上就是支撑。

第二，分歧仍然存在，只不过由之前的买卖分歧变成了买和观望的分歧。市场仍然没有达成共识。

第三，解决这种分歧的普遍做法是再跌一下，而非上涨。因此反而大家要特别留意，假如近期出现了异常的放量猛攻。反而不排除会形成短线诱多的格局。

因此操作上建议不追高，但是回调要坚决。

最后说两个消息。

一个是拜登公布了新的基建计划，大约2万亿美元，口号是“重振美国想象力”，“让数百万美国人马上找到工作”，2万亿美元，比咱们当年的四万亿基本上是3倍以上的规模，这其中一半都是投入到传统基建，比如道路、桥梁、港口、机场等，也包括电动汽车充电桩等基础设施。

美国开始大搞基建，想必后面欧洲也会跟上，欧美国家开始学习中国的政策：想致富先修路。大基建需要最多的就是钢铁、有色金属、水泥建材了，周期股票的炒作还没有结束。而且大放水之下市场的方向不会有太大的问题。尤其注意一点，午后国内的商品期货像豆粕冲击涨停了。大放水之下，资产价格的上涨是必然结局。大家一定要坚定立场。

另一个是3月31日，美国波音公司总裁兼首席执行官戴夫·卡尔霍恩在一个线上商业论坛上发表讲话，“我们承受不起被挡在（中国）市场之外的后果。”他敦促美国不要将人权等问题与中美贸易混为一谈。卡尔霍恩还警告称，如果波音被中国拒之门外，其竞争对手空客将会获益。

挺好，我前几天说过，对付这帮家伙，要枪打出头鸟，要行政和民间抵制并行，而不要行政一刀切。就是要用利益牵制住一批人，来为中国站台。

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
前一篇：创业板冒头了
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有