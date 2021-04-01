



今天这个行情有意思。创业板和沪指都完成了对于压力位的突破，但同时又都是缩量的。





这种情绪上的矛盾，我认为有一个解释。





即整体市场在方向上并没有分歧。但是多重原因影响下，年前作为助涨主力的公募，在操作上不像之前那么激进了。因此，反复拉锯，甚至缩量上涨才能够出现。





这一点我们同样可以从今天的异动股上看出来。





不知道大家注意没有，今天有很多老妖还魂。华银电力，合兴股份这种近一点的不说了。远的仁东控股，豫能控股，晋控电力。再远点远古银星能源，济民制药，海德股份都是历史上有过连板大涨短期涨幅惊人的基因。





妖股顺控发展也是再度涨停，新股开板后连续13个交易日涨停；公司昨晚公告称近期股价连续上涨已一定幅度偏离公司基本面情况。





妖股异动，市场跌多涨少，指数大涨甚至突破关键，这些基本上都符合我们前面对于市场的分析。这个时候大家反而要特别注意几点。





第一，底部区间基本上已经确定了，当前位置在没有新的变化的前提下，基本上就是支撑。





第二，分歧仍然存在，只不过由之前的买卖分歧变成了买和观望的分歧。市场仍然没有达成共识。





第三，解决这种分歧的普遍做法是再跌一下，而非上涨。因此反而大家要特别留意，假如近期出现了异常的放量猛攻。反而不排除会形成短线诱多的格局。





因此操作上建议不追高，但是回调要坚决。





最后说两个消息。





一个是拜登公布了新的基建计划，大约2万亿美元，口号是“重振美国想象力”，“让数百万美国人马上找到工作”，2万亿美元，比咱们当年的四万亿基本上是3倍以上的规模，这其中一半都是投入到传统基建，比如道路、桥梁、港口、机场等，也包括电动汽车充电桩等基础设施。





美国开始大搞基建，想必后面欧洲也会跟上，欧美国家开始学习中国的政策：想致富先修路。大基建需要最多的就是钢铁、有色金属、水泥建材了，周期股票的炒作还没有结束。而且大放水之下市场的方向不会有太大的问题。尤其注意一点，午后国内的商品期货像豆粕冲击涨停了。大放水之下，资产价格的上涨是必然结局。大家一定要坚定立场。





另一个是3月31日，美国波音公司总裁兼首席执行官戴夫·卡尔霍恩在一个线上商业论坛上发表讲话，“我们承受不起被挡在（中国）市场之外的后果。”他敦促美国不要将人权等问题与中美贸易混为一谈。卡尔霍恩还警告称，如果波音被中国拒之门外，其竞争对手空客将会获益。





挺好，我前几天说过，对付这帮家伙，要枪打出头鸟，要行政和民间抵制并行，而不要行政一刀切。就是要用利益牵制住一批人，来为中国站台。



