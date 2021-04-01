创业板冒头了！！！





早盘上证最高攻击3459以后回落，暂时还在争夺3456，创业板在权重带动下拿下2786，是好信号，需要持续观察2786突破以后的持续性，今日最好收在2806以上最佳，虽然指数有所反弹，个股却是跌多涨少，还需要观察上证3456和创业板2786突破的有效性





市场风口围绕着碳中和开始扩散，半导体、医美等品种重新上涨。感觉市场基本上还是之前的路数，活跃资金围绕着热门品种的围点打援。这证明市场的情绪并不差，只不过更多的钱还在等待。同时碳中和的炒作开始对市场起到证明的作用。





医疗美容：景峰医药、悦心健康、济民制药、哈三联、览海医疗涨停。





半导体：协和电子、中晶科技、铜峰电子涨停，全志科技、思瑞普涨超10%以上。





新能源汽车：永茂泰、福田汽车、华翔股份、铜峰电子、朗博科技涨停。





风电：北方国际、豫能控股、江苏新能、福能股份、银星能源涨停。





消息面，昨天拜登公布了新的基建计划，大约2万亿美元，口号是“重振美国想象力”，“让数百万美国人马上找到工作”，2万亿美元，比咱们当年的四万亿基本上是3倍以上的规模，这其中一半都是投入到传统基建，比如道路、桥梁、港口、机场等，也包括电动汽车充电桩等基础设施。





美国开始大搞基建，想必后面欧洲也会跟上，欧美国家开始学习中国的政策：想致富先修路。大基建需要最多的就是钢铁、有色金属、水泥建材了，顺周期股票今年还会有炒作机会。