加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：133,794,415
  • 关注人气：204,529
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

9分钟闪崩80%，发生了什么

(2021-03-31 16:46:58)
转载
3月收官，月线上看，市场形成了在前高附近的第三根影线。并且伴随放量。应该说，3月份市场所产生的分歧更高于新年之后的头两月。

但市场走势到目前为止并没有走坏。我们看到的还是继续震荡。

两市涨停近100家。顺控发展逆天12连板，美邦服饰尾盘惊天大长腿。这种走势，并不是说市场有多强，而是恰恰反映了近期行情抱团局部热点的特征。

像昨天的哈三联，长源电力，之前的同力日升，都是地天板。最近资金特别喜欢这种玩法。说明资金的风险偏好还是低，另外还说明资金的侧重点还是在题材上。

这与今天的市场有关系，比方说，军工的航发动力居然跌停，非常打击人气！所以资金还会在题材中折腾。目前已经开始低价股与垃圾股的炒作！

而正面来看，导致市场选择震荡的重要原因，最直观的技术信号就是迟迟无放量。而迟迟无放量的核心原因有两个。

第一，是对于宏观政策的预期仍然没有回归到此前的状态。

第二，是核心资产作为绝对的主力方向，目前还是没有办法完全解决估值的压力——其实快速反弹10%基本上又进入高位。所以市场也没有这个位置大范围操作的意愿。

投资的意愿降低，于是投机成为主流。

午后雄安新区板块发酵，创业环保直线涨停，雪迪龙回封涨停带动多只雄安个股上涨，3月初的时候就感觉雄安在异动硬是涨了近一个月了，很多看似炒的是碳交易，其实也是炒的雄安，典型的冀东装备就涨了这么久，当然最强的还是雪迪龙了。

但这种缺少实质性利好支撑的炒作，恰恰成为最大的软肋。

所以目前的行情是一种每天都有看点，但是很少有操作点的局面。

我觉得这种市场环境下，大家最重要的还是摆正心态。盲目的参与热点尤其是单纯超跌品种的反弹，往往收获的不单纯是快乐。投资并不是要追求暴利，更应该追求稳定和踏实，这更适合普通的老百姓

对于目前的市场，个人认为还是把握住震荡中的机会，完成对于优质主线的分批建仓。而对于热点题材，一定要避免冲动踩雷。像今天港股的仁德资源，现身说法了什么叫“还是A股好”

今日开盘，港股仁德资源闪崩，开盘9分钟时间重挫近80%，一直维持到午后收盘。你看着觉得夸张，但无脑追热点很多时候就是类似的局面——你不知道对面是不是准备了一套杀猪盘。

最后，今天，H&M终于发了一份声明，但仍然没有道歉——公司对中国市场的长期承诺“依然坚定”，公司希望做“负责任的采购者，不论在中国还是世界其他地方”。

还是嘴硬，挺好，滚吧。

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有