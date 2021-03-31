3月收官，月线上看，市场形成了在前高附近的第三根影线。并且伴随放量。应该说，3月份市场所产生的分歧更高于新年之后的头两月。





但市场走势到目前为止并没有走坏。我们看到的还是继续震荡。





两市涨停近100家。顺控发展逆天12连板，美邦服饰尾盘惊天大长腿。这种走势，并不是说市场有多强，而是恰恰反映了近期行情抱团局部热点的特征。





像昨天的哈三联，长源电力，之前的同力日升，都是地天板。最近资金特别喜欢这种玩法。说明资金的风险偏好还是低，另外还说明资金的侧重点还是在题材上。





这与今天的市场有关系，比方说，军工的航发动力居然跌停，非常打击人气！所以资金还会在题材中折腾。目前已经开始低价股与垃圾股的炒作！





而正面来看，导致市场选择震荡的重要原因，最直观的技术信号就是迟迟无放量。而迟迟无放量的核心原因有两个。





第一，是对于宏观政策的预期仍然没有回归到此前的状态。





第二，是核心资产作为绝对的主力方向，目前还是没有办法完全解决估值的压力——其实快速反弹10%基本上又进入高位。所以市场也没有这个位置大范围操作的意愿。





投资的意愿降低，于是投机成为主流。





午后雄安新区板块发酵，创业环保直线涨停，雪迪龙回封涨停带动多只雄安个股上涨，3月初的时候就感觉雄安在异动硬是涨了近一个月了，很多看似炒的是碳交易，其实也是炒的雄安，典型的冀东装备就涨了这么久，当然最强的还是雪迪龙了。





但这种缺少实质性利好支撑的炒作，恰恰成为最大的软肋。





所以目前的行情是一种每天都有看点，但是很少有操作点的局面。





我觉得这种市场环境下，大家最重要的还是摆正心态。盲目的参与热点尤其是单纯超跌品种的反弹，往往收获的不单纯是快乐。投资并不是要追求暴利，更应该追求稳定和踏实，这更适合普通的老百姓





对于目前的市场，个人认为还是把握住震荡中的机会，完成对于优质主线的分批建仓。而对于热点题材，一定要避免冲动踩雷。像今天港股的仁德资源，现身说法了什么叫“还是A股好”





今日开盘，港股仁德资源闪崩，开盘9分钟时间重挫近80%，一直维持到午后收盘。你看着觉得夸张，但无脑追热点很多时候就是类似的局面——你不知道对面是不是准备了一套杀猪盘。





最后，今天，H&M终于发了一份声明，但仍然没有道歉——公司对中国市场的长期承诺“依然坚定”，公司希望做“负责任的采购者，不论在中国还是世界其他地方”。





还是嘴硬，挺好，滚吧。



